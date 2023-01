Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec encebollado con arrocito blanco y puré de papa amarilla. Para tomar, pidió una jarrita de chicha morada con hielo. “María, sigo conmocionado por la balacera que se registró este fin de semana en una pollería de Puente Piedra, donde murió un presunto asaltante y un comensal. Un grupo de hampones había ingresado, y tras apoderarse de 18 mil soles de la caja, intentó despojar de sus celulares y dinero a los clientes, pero en ese momento salió el dueño, un suboficial de la Policía que estaba horneando los pollos, y se les enfrentó a balazos.

El saldo fue lamentable y grafica la inseguridad que se vive en el país por culpa de las autoridades que no cumplen las leyes, de las ONG que persiguen a los policías que usan legítimamente la fuerza, de los jueces y fiscales que no mandan a la cárcel a los hampones y de los ciudadanos en general que no protestamos y enfrentamos a la delincuencia como si de un enemigo externo se tratara.

Todos los días asaltan a trabajadores, empresarias, amas de casa que van al mercado, adolescentes que juegan con otros en el parque y hasta escolares que regresan o se van al colegio. Ya no estamos seguros ni en el bus de transporte público o en la vereda de nuestra vivienda.

El año pasado, un vecino que lideraba la lucha de los vecinos para erradicar a meretrices extranjeras de su cuadra murió asesinado por un sicario pagado por mafias venezolanas que controlan la prostitución callejera en Santa Anita.

El tema de la inseguridad debe ser tomado como un caso de seguridad nacional, como si de una agresión extranjera se tratara. Tiene que involucrarnos a todos: Poder Judicial, Ministerio Público, Ejecutivo, Congreso y sociedad civil. Y, sobre todo, usar la fuerza legal. A los hampones no tratarlos con guantes de seda, como ciertas ONG y los llamados ‘caviares’ quieren, pues para ellos los derechos humanos de los delincuentes son más importantes que los derechos humanos de la gente decente.

Por eso, estimado lector, si va a salir de casa siga estos consejos:

No ‘haga luz’ con sus aparatos de alta gama, como celulares, smartwatchs y audífonos.

No lleve demasiado dinero si va a salir a la calle. Si necesita hacer alguna transacción, hágala vía web o Internet.

Si es asaltado, no se resista. Entregue sus pertenencias, pues los ladrones no dudan en disparar sus armas y matar. Muchos actúan drogados.

Tampoco grabe a los hampones. Si lo ven, son capaces de hacerle daño.

Si empieza una balacera, tírese al suelo, protéjase.

Procure no andar solo por lugares poco iluminados. Hágalo por donde hay mucha afluencia de gente. Los lugares poco iluminados son usados por los raqueteros”. Asu, buenos consejos. Me voy, cuídense.