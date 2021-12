Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su escabeche de bonito, sopa de sémola y, para tomar, agua de manzana fría. “María, el otro día hablábamos de la locura por las compras navideñas, que empuja a miles de personas a abarrotar los centros comerciales para comprar juguetes, ropa y artefactos. Pero hay otros miles que han empezado a usar las compras virtuales desde la comodidad de sus casas y solo usando una computadora o su smartphone. Pero hasta en eso las mafias de ladrones se han metido. Es que al ser una manera relativamente nueva, la gente cae en páginas sin respaldo que usan los rateros para estafar. En general, ya se usa menos el dinero en efectivo para las compras. Esto debía ser un método seguro, pero ya vemos que no es tanto así si no nos detenemos a pensar. Por eso, aquí te pasamos algunos tips para no caer en las garras del hampa:

Evita dar información confidencial por Internet. Las fechas de cumpleaños, fechas de vacaciones, componentes del grupo familiar, etc. son datos que suelen usar los hackers para empezar a realizar un perfil que los lleva a datos más importantes, como contraseñas de sitios, tarjetas de crédito o información de la empresa para la que trabajas. En las redes sociales no des números telefónicos, no publiques claves bancarias, ni des direcciones de ubicación. Esta información al momento de caer en las manos de los hackers puede ser mal intencionada. No tengas archivos en los dispositivos con las claves de acceso. Usa claves distintas para cada servicio y cámbialas con regularidad. No repitas claves en diversas plataformas y cámbialas por lo menos cada tres meses. Crea contraseñas difíciles de adivinar, combinando números, letras mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales. Usa tu creatividad y añade dificultad a tus claves, no uses información personal como fechas de cumpleaños, tu nombre o el de tu núcleo familiar. No instales programas piratas. Utiliza aplicaciones de seguridad en los dispositivos, como antivirus y/o un firewall. Evita ingresar a páginas gratis para bajar música, películas, videos o imágenes. Cuando tomes fotos en lugares de trabajo o estudio, evita exponer los logos”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR

La Seño María: El chato en el norte

Pelean por las vacunas contra el COVID-19

Seño María: Delincuencia al ataque