Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular sancochado con pecho de res, papa blanca, col, zanahoria y ajicito bien picante. Y para tomar una jarrita de naranjada al tiempo. “María, desde el 23 de setiembre estamos en primavera, pero el frío no se quiere ir. El lunes soportamos una de las temperaturas más bajas del año en horas de la tarde.

Este clima es engañoso, algunos días sale sol en las mañanas, pero a medida que pasan las horas, como si estuviéramos en la sierra, baja la ‘helada’ y tenemos que correr a buscar una chompa o casaca para abrigarnos. Tengo amigos que trabajan en casa a los cuales se les congelan los pies y tienen que ponerse doble media de lana para no sufrir.

Por eso, en casa debemos de tener cuidado con los niños y los ancianos, que son los más propensos a enfermarse de la garganta o los bronquios. Lo primero, no hay que dejar que tomen bebidas heladas y abrigarlos cuando la temperatura baja.

En las noches se debe cerrar las ventanas y puntos por donde entra el frío helado. Además, hay que seguir tomando alimentos con mucha vitamina C, que previene el resfrío y otros males bronquiales. También sopitas calientes para mantenernos fuertes en el día. Claro, los alimentos han subido mucho en los mercados, entre ellos la papa, una barbaridad por donde se le mire porque el Perú es productor de este tubérculo y debería estar muy barato.

Igual hay que hacer un esfuerzo de comprar carne, verdura y frutas a fin de completar la dieta de los niños, que están en constante crecimiento. Y ahora que se ha eliminado la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios abiertos, hay que tener mucho cuidado. Debemos completar nuestras dosis de vacuna, que ha evitado que sigan muriendo miles de personas en el Perú y el mundo.

No le hagan caso a esos que afirman que ya no pasa nada, como ese congresista que hasta se ufana de que no se pone vacuna y solito se defiende. Bueno, aquí les dejo algunos consejitos para evitar que sus niños se enfermen en este cambio de clima:

- No dejes de darle alimentos con vitamina C , como naranja, espinaca, brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates.

- Aún no es tiempo de que coman helados o bebidas frías . Eso les hace daño a los bronquios.

- Ventila tu casa todos los días. En especial los dormitorios donde se acumulan los ácaros y hongos.

- Haz que hagan deportes, que salgan a jugar con sus amigos . No permitas que se pasen horas de horas jugando en línea en la computadora. ‘Mente sana en cuerpo sano’.

- Aliméntalo bien . Un organismo sano sabe cómo defenderse de los virus que pululan en el ambiente. Y al menor síntoma de una enfermedad, llévalo al médico”. Buenos consejos de Gary. Me voy, cuídense.

