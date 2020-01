El Chato Matta llegó al restaurante por un sabroso piqueo marino con cebichito, chicharrón de calamar y arroz con mariscos. Para tomar pidió chicha morada.

“María, vengo fresquecito. Estuve con Pancholón y el doctor Chotillo en el sauna y boté todo el roncito del fin de semana. Ahí, a más de 50 grados en la cámara de vapor, se realizó el ‘debate tramposo’. Pusieron salsa clásica y se escuchó: ‘Sigue/búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir/tanto la quería, tanto la adoraba/mañana seguro será mi revancha’, del gran Cuco Valoy.

PANCHOLÓN: Chotillo, vi el ampay que le hicieron a mi sobrino, el ‘León’, y me hizo acordar cuando estuve en un yate con un personal serio de abogados ricos y famosos. Yo fui el primero en traer esa moda al Perú, hace años la hacía en Miami con una batería de gente ‘charlie’, ‘chocolate’. Aquella vez en altamar hubo etiqueta azul, dorada, un DJ, cebichito de lenguado, pisco sour y ningún ‘sapo rabioso’. La firme que con ese cacharro no te veo ganador ni en uno de esos botes donde pescan jurel. Lo tuyo es abrir la billetera, ofrecer celulares Iphone 11, sugar daddy. Ya te dije, los paganinis y patanes no corren...

CHOTILLO: Gordito, a ti solo te conozco taco 5 para abajo, deslumbras a loquitas de barrio. Y solo van para hacer hora contigo. Te alucinan, te volteas y eres bola al centro. Estoy seguro de que ese yate lo pagó uno de tus clientes al que lo libraste de la ‘cana’. Y no te olvides que te pagué 70 mil soles por un caso y no me lo has resuelto...

PANCHOLÓN: Oye chistoso, ya no te acuerdas cuando te salvé de que te vayas a tu ‘río’. Nunca te pongas en mi nivel. Yo soy cacharrero, la vez pasada me llamaron para reemplazar a Porcella en ‘Esto es guerra’, pero ya no estoy para cargar llantitas, ni que me pregunten quién es el presidente de Bolivia. El Señor me dio un don, las chicas vienen a mí, gordito, en sandalias, con mi camioneta toda chocada. Imagínate que cuando estaba en el hospital Santa Rosa y no tenía para pagar la cuenta, las bandidas hicieron una bolsita para pagar la cuenta...

CHOTILLO: Tus palabras me confirman que estás de bajada, mientras tú estabas mal de la próstata, yo estaba con el ‘Rey de los casinos’ en un box de la discoteca INN, con unos cuerazos mejores que la ‘Chama’ y Macarena...

PANCHOLÓN: Tú eres un resentido social, te veo y reconfirmo que ninguna mujer te ha amado. solo se aprovechan de ti para que les chorrees un sencillo o les consigas una chambita. Y cuidado que tu peor castigo es que un partidor te pague con la misma moneda...

CHOTILLO: Lo dudo, hoy el billete manda, los ‘duros’ y ‘cacharreros’ ya pasaron de moda. El ‘te amo’ y ‘me gustas’ es como comprar un chicle en la esquina. Yo estoy ganado y tu caminando todo sudoroso por una conciliación de 200 mangos”. La conversación se puso caliente. Me voy, cuídense.