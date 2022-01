Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su seco de cabrito con frejoles, sopa de verduras y, para tomar, chicha morada heladita. “María, vengo furioso y preocupado a la vez. El lunes, tres amigos regresaban de cenar cuando fueron sorprendidos por dos raqueteros armados que los querían asaltar, en su barrio de Pueblo Libre. Uno de los hampones, con total desprecio por la vida ajena, le disparó a una de las víctimas en la pierna para que entregue sus cosas de valor.

LEE TAMBIÉN: Cuidado con el calor

Lo que no sabía el pistolero era que el herido estaba armado también y ante la posibilidad de ser asesinado por los violentos delincuentes le disparó con una pistola a su atacante, quien cayó inerte al suelo. Su cómplice, al ver lo que había pasado, huyó a la carrera. El hombre herido fue llevado a una clínica, pues sangraba mucho.

Lo peor vino después, increíblemente la Policía Nacional ha solicitado la detención preliminar del padre de familia por ¡la muerte del asaltante! La esposa de la víctima del atraco, sin salir de la impresión, señaló que ‘esto ha sido una acción en defensa propia, de defensa de la vida de él. El delincuente vino por atrás rastrillando el arma, mi esposo simplemente ha defendido su vida’. Agregó que ‘lamentamos también que esto haya sucedido porque es la vida de un ser humano a pesar de los errores que estas personas pueden tener, estamos en un país completamente inseguro’. O sea que para la Policía y otras autoridades el herido debió dejarse matar, porque de lo contrario podría ir a prisión. ¿Cuál es el mensaje que se está dando?

Que los delincuentes tienen más derecho y protección que las personas honradas. Es el mundo al revés. Ahorita debe salir el director de la Policía Nacional, Javier Gallardo, a explicar esta situación, en lugar de seguir su pelea con el ministro del Interior, Avelino Guillén, por los ascensos en la PNP. Pero también el defensor del Pueblo y todos los organismos de derechos humanos que sí tienen tiempo y ganas cuando del ‘Ojo que llora’ se trata, pero no para defender a un padre de familia que solo se defendió de un criminal que le disparó.

De verdad que urge cambiar algunas leyes, pues la delincuencia nos está ganando la guerra. Encima de todo, cuando uno necesita a la Policía, no está. Por eso los hampones de toda laya actúan cada vez con más vesania, sabiéndose inmunes a las normas. Roban un celular o cartera, y saben que saldrán en unas horas de la comisaría. Y si le pegas al ladrón, este te puede demandar y sacarte la plata, vía legal, que no pudo robarte en la calle. ¡Ya basta! Los ciudadanos honrados estamos primero”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.