El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un chicharrón de pescado con salsa criolla, yuquitas fritas, cremas y, para tomar, una agüita de hinojo tibiecita. “María, en varios distritos de Lima caminas varias cuadras y no ves a ningún policía. Ni a uno solo. Por eso la delincuencia campea a sus anchas. Ahora casi todos los rateros tienen armas de fuego y algunos hasta ametralladoras y granadas. De esa forma, asaltan y matan a jóvenes y mujeres en las calles por un celular, se meten a negocios donde balean a los propietarios, extorsionan, piden cupos y asesinan por encargo.

Mientras tanto, no se ve ningún trabajo del Gobierno para frenar esta ola delictiva que sigue creciendo. Ayer sentí molestia al ver las decenas de policías fuertemente armados que daban seguridad a la primera dama, durante su ingreso a la Fiscalía, a donde fue citada para declarar. Pero ese exceso de protección no era por temor a que pudiera ser víctima de los asaltantes, sino simplemente para evitarle la incomodidad de que los periodistas se le acerquen a hacerle preguntas. Lo mismo pasa a diario con el presidente Pedro Castillo, que en cada uno de sus traslados en Lima o provincias lo hace resguardado por un ejército de efectivos, solo para mantener alejados a los reporteros. ¡Increíble! Mientras, en Comas, Carabayllo, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo y otros distritos, miles de peruanos están completamente desprotegidos.

El ministro del Interior, Mariano González, quien tiene unos días en el cargo, ha agarrado una papa caliente, pues no solo debe capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y el sobrino del presidente, Fray Vásquez, sino que, especialmente, debe combatir a la delincuencia común, además de atrapar a los ronderos que secuestraron a los periodistas de ‘Cuarto poder’. Pero ante todo lo ocurrido en estos once meses de gobierno, solo puedo ser pesimista respecto a la lucha contra los hampones. González es el ¡¡sexto nombrado al frente de la cartera del Interior!! Los anteriores se fueron por la puerta falsa debido a su incapacidad o escándalos. Así no hay manera de enfrentar de forma efectiva a los criminales. Dudo que el señor González tenga un plan de acción contra los delincuentes. Si lo tiene, que lo ponga en práctica sin pérdida de tiempo porque los peruanos, me refiero a la inmensa mayoría que no goza de escoltas policiales, ya no aguanta más esta situación. La gente no puede ni ir a la bodega de su barrio porque la asaltan con pistola”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

