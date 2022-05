Delincuentes extranjeros

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un caldito de gallina con huevo duro, saltadito de pollo y, para tomar, cebadita tibia. “María, no hay un solo día sin que las noticias traigan que un extranjero fue detenido por asalto, extorsión o asesinato. También hay los que traen tecnologías del delito de otros países, como la clonación de tarjetas para vaciar las cuentas de personas inocentes. Lo más grave de estos últimos meses es la guerra entre mafias de la prostitución en varios distritos de Lima. Los delincuentes han asesinado a balazos a varias meretrices callejeras porque se oponían al pago de cupos.

En febrero último, dos mujeres jóvenes, una ecuatoriana y otra venezolana, fueron victimadas a balazos por sicarios en el jirón Zepita del Cercado de Lima. Días después, tres prostitutas fueron atacadas a tiros cerca de Puente Nuevo, El Agustino. Solo una de ellas resultó herida. Ayer, una chica ecuatoriana fue asesinada a manos de un homicida a sueldo en Villa El Salvador. Según las cámaras de videovigilancia, el hombre la siguió y le disparó en la espalda, rostro y cuello. La joven de 26 años se encontraba trabajando entre las avenidas Velasco Alvarado y Central cuando fue baleada. El asesino, al notar que aún respiraba, le dio un certero tiro en la cabeza. Luego huyó a bordo de una moto lineal con su cómplice. En solo minutos la Policía siguió a los asesinos y los ubicaron dentro de una casa. Allí atraparon a Alex Oropeza Urbina (34), alias ‘Kayser’, y al venezolano Enyer Robles Jaramillo (19).

Según las investigaciones, los extranjeros están lentamente adueñándose del negocio de la prostitución clandestina. Para ello usan sicarios y no dudan en disparar contra las mujeres, como se ha visto. Esto viene ocurriendo desde el año pasado, pero las autoridades no hacen nada. Es hora que se pongan los pantalones y empiecen a expulsar a los hampones extranjeros en masa. Hace unos meses hicieron la pantomima de enviar a más de cien indocumentados a Venezuela, pero el sátrapa de ese país, Nicolás Maduro, no dio la orden para el ingreso del avión. Ese individuo está exportando hampones a los países vecinos. Y ellos entran por nuestras fronteras que son unas coladeras. Es preciso poner retenes y evitar que gente indeseable nos haga daño. Los rateros foráneos son los más sanguinarios. No dudan en disparar solo por robar un celular. Ya basta de mano blanda. Uno no puede ni salir a la calle porque nos asaltan, roban y atemorizan. Mano dura con la delincuencia, ya”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. No podemos estar tan pasivos mientras nos hacen daño. Me voy, cuídense.

