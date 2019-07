Deporte es salud

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un sabroso estofadito de pollo con presa grande, arroz blanco graneadito, papita amarilla y rocotito molido. También se pidió una jarra con anís tibiecito para la buena digestión.



“María, desde este viernes 26 de julio, nuestro país estará en los ojos del mundo, pues se inician los Juegos Panamericanos, donde participarán deportistas de 41 países de América en diferentes disciplinas deportivas. Es una buena oportunidad para demostrar nuestra cultura y buena educación ante los visitantes, para dejar en alto la imagen del Perú. Aquí también vale la pena resaltar lo bueno que hace el deporte a todas las personas, tanto en su salud física como mental.



Está demostrado que mejora la función del cerebro, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar. Por eso, los ejercicios:



Favorecen el sistema cardiovascular, disminuyen la presión sanguínea y mejoran la circulación, lo que reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.



Ayudan en la prevención de cáncer de colon, ya que acelera el paso de los desechos por los intestinos.



Contribuyen a una mejor salud mental, reducen el estrés, la ansiedad e incluso las fobias y los ataques de pánico.



El impacto en los huesos es positivo. En los niños, pueden aumentar la densidad ósea; en los adolescentes, los fortalece y, en la vida adulta, retrasan la degeneración. Pueden prevenir la osteoporosis.



El sistema inmune se acelera de manera temporal, aumenta su capacidad y defensas para el organismo.



Ayudan a mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre, que no solo contribuye a controlar el peso, sino a evitar el riesgo de padecer diabetes.



Permiten mantener el peso ideal, ya que al quemar calorías se encuentra el equilibrio de energía.



El flujo de oxígeno al cerebro aumenta, por lo que la capacidad de aprendizaje, concentración, memoria y estado de alerta pueden optimizarse.



Benefician la calidad del sueño y permiten que este sea más reparador y profundo.



En los músculos, no solo aumenta la oxigenación, tono, fuerza y volumen, también favorece la flexibilidad, la fuerza de los tendones y los ligamentos.



Por eso, hombres, mujeres, niños y hasta ancianos, de manera diferenciada, deben hacer ejercicios. Les hace bien”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy a hacer mis ejercicios de estiramiento. Cuídense.