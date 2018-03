Depresión: ¿cómo luchar contra ella?

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un delicioso plato de chicharrón de pescado con abundante ensalada y una jarra de chicha para bajar la temperatura. “María, el estrés y la depresión son los males del siglo. La depresión es el trastorno mental más común en el Perú. Muchos creemos que estar deprimido significa solo estar triste, pero va mucho más allá de eso. No discrimina sexo ni edad y las víctimas presentan dificultad para conciliar el sueño, sentimientos negativos, cansancio, drásticos cambios de apetito y peso, entre otros. Si identificamos a un amigo o familiar con estos síntomas, ayudémoslo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la depresión será el principal problema de salud que nos afecte en el 2020, muy por encima del cáncer o el sida. Las pérdidas emocionales muy profundas, la tristeza, la soledad y otros factores negativos pueden causar en el organismo cambios que impulsen la depresión. El primer paso para vencer esta enfermedad es aceptar que la tenemos, es lo fundamental. Aquí te dejo algunos consejos para luchar contra ella:

- Realiza las actividades que antes te hacían sentir feliz. Será difícil al principio, pero, una vez se haya empezado, te irás sintiendo mejor.



- Sustituye tus pensamientos negativos por pensamientos lógicos y racionales, así poco a poco llegarás al positivismo.



- Mejora tu autoestima dejando de criticarte por todo lo que haces. Háblate de manera respetuosa y trátate bien.



- Aprende a decir ‘no’ cuando debe ser necesario. Muchas personas reconocen la bondad de otros y se aprovechan hasta más no poder.



- Controla tus estados de ánimo negativos, acéptalos, aprende a vivir con ellos y sigue con tus actividades, pronto irán desapareciendo.



- Afronta poco a poco las situaciones negativas o que te causan malestar. Si las evitas mucho tiempo, no sabrás qué hacer cuando finalmente suceda.



- Encamina tu vida, primero plantéate objetivos a corto plazo que no sean muy difíciles de cumplir y luego ve por los de largo plazo.



- Relájate con un poco de masajes, mirando una película o saliendo a pasear, te olvidarás de todo el mundo por un buen rato.



- Reflexiona sobre tu situación actual, enfócate en erradicar tus acciones negativas y mejorar todo lo bueno que haces”.



Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.