El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un adobo de chanchito con ensalada de verduras, todo acompañado de un emoliente tibiecito.



“María, mañana domingo se celebra el Día del Padre, una fecha especial para las familias. Aunque por lo general son las madres quienes se llevan todos los laureles, es justo reconocer la importancia del padre en el hogar y en la sociedad. Precisamente, llamó la atención el comunicado de la directora de un colegio en Magdalena , quien convocó solo a los papás para celebrar su día y no a las madres.



En su defensa, debo decir que la directora únicamente buscaba que los padres participen más en las actividades de sus hijos. Y eso es bueno. Hay un criterio prejuicioso respecto al padre, pues no pocos lo siguen considerando solo como un proveedor, el que da dinero, paga la educación, comida, ropa, diversión y todo lo demás. Incluso, hay quienes piensan que su vínculo con los hijos no es necesario que sea muy cercano, pues dicen que esa función le compete principalmente a mamá. A papá muchas veces se le pide su intervención solo cuando hubo un mal comportamiento, malas notas o si un peligro acecha al hogar.



Si bien es cierto que aún hay malos hombres que rehúyen sus obligaciones, y las madres son las que tienen que sacar adelante a sus hijos, cada vez se está tomando más conciencia de que la función del padre de familia va más allá del que consigue dinero y lleva las riendas en la casa. Cada vez más padres se levantan temprano a preparar el desayuno, llevan a sus hijos a la escuela y comparten con la esposa los quehaceres domésticos.



También los que juegan con sus niños, los sacan a pasear, los llevan al parque y se preocupan de que no les falte no solo lo material, sino también lo espiritual. Es decir, que estén bien tanto física como psicológicamente, que estén contentos, alegres y que disfruten de la vida. Hay padres que, incluso, hasta cocinan, lavan, planchan y realizan otros quehaceres de la casa sin problema.



Son padres excelentes los que están pendientes de las necesidades emocionales de sus hijos, los que les dan consejos, los que los protegen hasta con los puños si es necesario, los que sienten más orgullo por los éxitos de sus retoños que por los propios. Aquellos que ven en la paternidad su más grande logro en la vida y para quienes todo esfuerzo es poco si es por el bienestar de sus hijos, aunque no gocen del reconocimiento de la sociedad y a veces, incluso, de su propia familia, por todo el empeño que ponen para tener a los suyos gozando de una buena calidad de vida.



Por eso, así como las madres, los padres también merecen respeto, admiración y gratitud. Y a los desgraciados que no cumplen con sus hijos, sepan que tarde o temprano se arrepentirán”. Tiene razón mi amigo Gary. Feliz Día del Padre para todos los papitos del Perú y del mundo. Me voy, cuídense.