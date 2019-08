Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una cremita de zapallo calientita y un arroz con pollo parte pierna, con crema a la huancaína y, para la sed, una manzanilla calientita. “María, es preocupante que cada vez más mujeres jóvenes se vean envueltas en actos delictivos, con bandas de peligrosos criminales con los que asaltan a balazos y hasta asesinan.

Hasta hace unos años era muy raro que una chica protagonice delitos tan violentos. Sin embargo, hace décadas, la excepción que confirmaba la regla fue la apodada ‘Chica Dinamita’, cuyo verdadero nombre era Maritza Rodríguez, y fue compinche y amante del rankeado asaltabancos ‘Django’, Oswaldo Gonzales Morales.

Rodríguez atracaba sujetando un cartucho de dinamita en una mano y un encendedor en la otra. Amenazaba volar a todos si no le daban el dinero. Su historia pasó a las pantallas del cine, protagonizada por Melania Urbina. Hoy, es cotidiano que chicas, incluso menores de edad, participen en asaltos a mano armada, secuestros y asesinatos.

Acaba de ser capturada por la policía una joven de 21 años apodada ‘La Diabla’, junto a dos peligrosos sujetos, en el Callao. La joven hacía disparos en la vía pública, poniendo en peligro la vida de otras personas, con una pistola robada a un policía en el 2017.

Según los detectives, ‘La Diabla’ y sus dos acompañantes integran la peligrosa banda ‘Los Pistoleros de Jamaica’, que se dedicaría al sicariato, extorsión, asaltos y robos. ¿Por qué una joven de 21 años está metida en estos asuntos que pueden llevarla a pasar una larga temporada tras las rejas?

En primer lugar, es la descomposición de la familia. Cada vez más hombres y mujeres tienen hijos a los que no dedican atención, tiempo, amor ni disciplina. Ya sea porque trabajan demasiado o no les importan. Los tienen abandonados, creciendo a la de Dios, dejando que se junten con lacras, consumiendo alcohol y drogas. Es más, muchos delincuentes con el alma podrida introducen a sus hijos, sobrinos y nietos en el hampa. ¡Increíble!

Otra influencia, me parece, son algunas series de televisión en las que se presentan como nuevos héroes a narcotraficantes y sicarios. Un adolescente en riesgo moral, que crece al lado de delincuentes y que, encima, no cuenta con la guía de un adulto responsable, no tardará en identificarse con esos criminales de la pantalla, en la que se les presenta como ‘valientes’ y ‘ganadores’, dando órdenes, gastando fortunas, haciendo viajes de placer, asistiendo a costosas fiestas y manejando autos de lujo.

Por eso, los padres deben tener muchísimo cuidado con la crianza de los hijos. No podemos dejarlos crecer sin darles amor, consejos ni tiempo, sin frenos ni límites, si después no queremos verlos en prisión”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.