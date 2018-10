Dinero fácil 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos fideos verdes con albahaca y espinaca, acompañado de un bistec apanado suavecito y, para tomar, un emoliente al tiempo.



“María, es una pena que la mayoría de políticos, por sus acciones, sean vistos como oportunistas, sinvergüenzas y ladrones que usan a la política para servirse de ella. La desmedida ambición de dinero y poder hace que muchos de ellos cometan delitos por los que hoy están presos o prófugos. Y ese comportamiento censurable no solo se ve en gente que trabaja en todos los niveles del Estado, sino también en la empresa privada. Con tal de obtener más dinero, cruzan la línea. La paradoja es que muchos, tras conseguirlo, no lo pueden disfrutar.



El caso de Vladimiro Montesinos es emblemático, pues acumuló cientos de millones de dólares, incluso hoy mismo tiene cuentas millonarias, pero está sepultado en vida en la Base Naval del Callao. ¿De qué le sirven todos esos millones?



Alejandro Toledo tiene una orden de captura por la acusación de haber recibido una coima de veinte millones de dólares de Odebrecht y por el momento está libre en Estados Unidos, pero tarde o temprano será capturado y encarcelado. No creo que él y su familia estén en paz.



Alberto Fujimori es acusado de haber dirigido el régimen más corrupto en la historia del Perú y ha pasado varios años tras las rejas. Hoy mismo vive con el riesgo de volver a prisión y su hija Keiko lleva unos días encerrada por la acusación de lavado de activos.



Pero la enorme mayoría de peruanos es gente que trabaja de manera honrada y que por las noches puede dormir en paz, sin sobresaltos. Eso no tiene precio. Por eso, no hay nada como ganar el dinero sin romper las leyes. Convertirse en millonario de la noche a la mañana no tiene que ser el objetivo a alcanzar para ser un triunfador en la vida. Si lo logras en base a trabajo honrado y conocimientos, en buena hora. Pero sino, creo que lo importante es conseguir el dinero suficiente, repito, de forma honesta, que te permita una vida decente para ti y tu familia. Así podrás vivir sin temores, disfrutando de tu familia y dándole un buen ejemplo de vida. Podrás salir a la calle sin que nadie te señale.



Ante la corrupción que azota a nuestro país y que es causa de atraso e injusticias, los jóvenes deben entender que el dinero fácil puede arruinarte la vida más rápido de lo que se cree. La mejor decisión siempre será estudiar para obtener la mayor cantidad de conocimientos, trabajar duro y con honestidad y teniendo cuidado en todo momento de no hacer daño al prójimo, más bien tratando de servir a los demás. Si actúas bien, generalmente la vida te pagará igual”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.