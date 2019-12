Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de res con frejoles, salsa criolla, rocotito y, para la sed, una rica chicha morada.

“María, quién no se ha sentido conmovido con la trágica muerte del mediocampista del club Binacional, Juan Pablo Vergara, en un accidente de tránsito cuando se dirigía al entrenamiento de su equipo en Juliaca. Esta pérdida nos recuerda que la vida es muy delicada. Hoy podemos estar y mañana tal vez no. Causa más dolor porque el jugador deja hijos pequeñitos. Pero no se trata de tener miedo, al contrario, tenemos que saber vivir y dar gracias a Dios porque seguimos en este mundo. Algunos consejos:

Mantén vivos tus sueños. Cultiva siempre las ilusiones y que sean el motor que te impulse a luchar por tus metas.

Ama a tu familia. Disfruta de tus seres queridos, abrázalos, bésalos, diles lo importantes que son para ti. Pasa tiempo con ellos, préstales atención a lo que te quieren decir, a sus deseos y temores.

Entrégate al amor. No temas amar a otra persona con todo tu ser. Es la única forma de que seas correspondido de la misma forma.

Disfruta de las cosas pequeñas. La vida es un verdadero milagro. Si ves unas flores, detente a mirarlas, a olerlas. Valora la belleza de este mundo y sé feliz.

Siempre positivo. La mejor manera de tener un buen día es pensar justamente que será un buen día. Sonríe. Aleja los pensamientos negativos.

Evita el estrés. El cansancio mental mata cada año en Estados Unidos a más de 120 mil personas. Medita, escucha música y haz ejercicios. Organiza mejor tu vida para que no sufras los apuros del día a día.

Olvídate de cuántos años tienes. No importa si eres muy joven o muy viejo, tú puedes ser feliz. La clave está en la actitud.

Haz caso a tu intuición. Si algo te da mala espina, aléjate. Haz lo mismo con ciertas personas que son negativas y nada bueno aportan.

Valora a tus hermanos. Si los tienes y a veces sientes que ya no los soportas, agradece porque están allí. Ellos te protegerán. Valóralos y quiérelos.

Disfruta hacer ejercicios. El movimiento es vida y te mantiene en buen estado.

No te compares con los demás. Eres único e irrepetible, con virtudes y defectos. Mejor trata de superarte a ti mismo día a día.

No envidies el éxito ajeno. Muchos son infelices porque llegan a odiar a quienes les va mejor. Es la peor actitud. Si quieres conseguir cosas, trabaja por ellas, siempre de forma honesta y con mente positiva.

Ayuda a los demás. La mejor forma de ser feliz es tratando de hacer felices a los demás. Es gratificante provocar una sonrisa en los demás, darles alivio, una ilusión, hacer que se sientan valorados y apoyados. No solo se logra con dinero. Mira a tu alrededor y verás que hay muchas personas a quienes tenderles la mano. ¡Anímate!”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.