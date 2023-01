Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de res con frejoles, su sarsa criolla, ajicito molido y, para tomar, chicha morada heladita. “María, los balnearios de todo el país están a full con los veraneantes que buscan un poco de relax y diversión, en medio del fuerte sol. Muchos van con familias enteras en sus propios carros o en combis.

Todo vale para disfrutar del mar, la arena y las olas. Desde Ancón, en el norte, hasta Asia, en el sur, cientos de miles no se quieren perder la diversión. Muchos siguen ahí desde Año Nuevo, donde armaron campamentos que fueron pura juerga. A mí me gusta ir a Punta Hermosa a echarme en la arena y leer un buen libro. Esa playa es bien tranquila y la municipalidad controla que no hayan borrachos, coman en la playa o se comporten mal. Eso se debería hacer en todas. Hay lugares donde llevan licor, bailan y hasta orinan a vista y paciencia de mujeres y niños. Y luego, cuando se van, dejan todo como un muladar.

Eso sucedió en Navidad cuando una horda de gente se metió a la pileta ornamental de Chorrillos y dejó pañales sucios, botellas de cerveza, envoltorios de helados y otras suciedades más. Por eso la municipalidad decidió vaciar el agua para que no se metan, recibiendo la desaprobación de alguna gente que vio en eso una actitud elitista y hasta clasista. Lo cierto es que la decisión no tuvo nada que ver con eso. Si hubieran dejado el lugar limpio y ordenado, las autoridades habrían permitido el uso recreativo. Es culpa de los cochinos, no de la municipalidad.

Por mi trabajo he acudido a balnearios de otros países, como Salinas en Ecuador, Mar del Plata en Argentina y Playa del Carmen en México, y no se ve lo que pasa acá. Nadie come en la arena, ni toma y hace bulla. Todos se comportan a la altura sin molestar a nadie. Es decir, hay ciudadanía, respeto y empatía, lo que hace mucha falta acá. Por eso, cuando vayas a cualquier playa, te recomendamos esto:

Si llevas alguna bebida o compras helados o chupetes, llévate tu basura o ponla en algún tacho municipal.

Respeta al prójimo, no corras o juegues con pelota, molestando a los demás. Tampoco lleves parlantes y pongas música a todo volumen. Mucha gente va a descansar, a dormir, a relajarse, cosa que no pueden hacer con bulla.

Si tienes una necesidad fisiológica, anda a los baños públicos o a un restaurante.

Usa los restaurantes para comer. No lleves comida en ollas o táperes. No solo molesta a los demás, sino que es antihigiénico.

Evita tomar licor. Es de muy mal gusto y puede provocar hasta peleas. Cada cosa en su lugar. Además que es una falta de respeto a los niños y mujeres.

Sigue las reglas que imponen las autoridades. Si todos lo hacemos, gozaremos mejor sin estrés y en forma ordenada”. Muy bien dicho por Gary. Me voy, cuídense.

