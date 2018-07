Elecciones 2018: Infórmate para votar y elegir correctamente a alcaldes, regidores y gobernadores

Mi amigo Gary llegó al restaurante por una sopa menestrón de entrada, una chuleta de chancho con frejoles y una jarra de emoliente bien calientito.



“María, se acercan las Elecciones Municipales y Regionales . Se realizarán el domingo 7 de octubre , es decir, estamos a solo tres meses de conocer a los próximos alcaldes y gobernadores regionales. Esa responsabilidad tan grande se decide gracias al poder de nuestro preciado voto, el de casi 24 millones de peruanos . Y no podemos tomar estas elecciones a la ligera, como casi siempre.



Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) , son un total de 12 903 aspirantes a ser autoridades regionales y municipales. De ellos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha excluido a dos por corrupción y malversación de fondos, que significa que se han apropiado de dinero de mala manera.

Además, se conoce que cuatro están sentenciados por alimentos y violencia familiar. Personas que no pueden dirigir su propia vida, no pueden tomar las riendas de las ciudades. Sería la misma historia de siempre. Nadie quiere más pistas rotas, autoridades que pasaron el colegio como alumnos fantasmas, puentes desplomados, obras inconclusas, construcciones innecesarias, inseguridad en las calles, escasos policías y robo por todos lados.

Recordemos la memorable frase de Winston Churchill: ‘Cada pueblo tiene a los gobernantes que se merece’ . Por esta razón, ostentamos el derecho y el deber de conocer a todos los candidatos de nuestros respectivos municipios y regiones. No hay excusa para decir que los medios de comunicación no nos mantienen informados o que solo mencionan lo que les conviene. Ahora que tenemos Internet, podemos conocer mejor a los candidatos.



Inculquemos el valor del voto informado. Por ejemplo, está la página web oficial del JNE con información sobre el voto presencial, cronograma del día de elección y respuestas a algunas preguntas frecuentes de los usuarios.

También tenemos la página de ‘Voto informado’ , donde podremos ver hasta los debates electorales, lugares de votación, saber si somos miembros de mesa y comparar los diversos planes de gobierno.



En los diarios, emisoras radiales, canales de televisión y también en Internet podemos encontrar abundante información, no solo de los planes de gobierno , sino también de las denuncias de casos de corrupción. Porque también hay que saber a quién no debemos elegir.



Es decir, más información para una mejor elección”. Tiene razón mi amigo Gary, todos a informarnos bien para elegir al más capaz y honesto. Me voy, cuídense.