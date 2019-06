Elige bien a tu pareja

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su causa rellena con pulpa de cangrejos y una chita al ajo con arroz, yuca y salsa criolla.



“María, en algún momento pensé que George Forsyth, el alcalde de La Victoria, haría buena pareja con Vanessa Terkes. Ambos con cierto prestigio y una aparente madurez que auguraba un matrimonio feliz. Sin embargo, hoy son protagonistas de una terrible historia , un drama conyugal que es la comidilla del día. La verdad es que la buena posición social o económica, ni siquiera el nivel cultural, es factor determinante de la felicidad.



Parejas famosas mundialmente, estrellas como B rad Pitt y Angelina Jolie, se casaron entre alfombras rojas y oropeles, pero terminaron divorciándose y en medio de escándalos. También están Jennifer Lopez y Marc Anthony, Ivana y Donald Trump o Carlos Menem y Cecilia Bolocco. Falta de compromiso, infidelidades, desamor, incompatibilidad de caracteres, problemas sexuales y problemas económicos, son algunas de las causas de los divorcios y separaciones. En la elección de la pareja predominan la atracción física, afectiva e intelectual, pero hay también otros factores a tener en cuenta.



VALORES: Si no se tienen valores similares es difícil que haya confianza. Uno debe conocer los valores morales del otro, para así establecer un pilar importante en la relación.



CARÁCTER: No se trata de elegir a una persona con carácter idéntico, pero sí compatible.



TEMPERAMENTO: No pueden faltar el buen humor y la motivación entre ambos. Así, la pareja puede armonizar mejor sus emociones y el entorno que la rodea.



DISPOSICIÓN: Hay que elegir a una persona que esté dispuesta al diálogo y trabajar en equipo.



COMUNICACIÓN: La falta de comunicación es una de las principales causas de los rompimientos de parejas. Debe haber confianza y sinceridad.



HÁBITOS: Es necesario elegir a parejas con hábitos saludables. Disfrutar el arte, la música, la buena comida y el deporte, por ejemplo, fortalece la relación.



INDEPENDENCIA: Es importante que sea una persona autosuficiente, sin ataduras, con una autonomía que le permita sostener adecuadamente la relación, darle el espacio y la importancia que precisa”. Tiene mucha razón mi amigo Gary. Hay que pensar mucho a la hora de elegir a la pareja, hay que enamorarse con el corazón y el cerebro. Me voy, cuídense.