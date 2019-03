Empecemos por casa

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un jugoso estofadito de pollo con presa grande, papita amarilla, pasas y arroz bien graneadito. Para acompañar pidió una jarrita de emoliente con cebada al tiempo.



“María, hoy se celebra el ‘Día Internacional de la Mujer’, fecha que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo están las mujeres de nuestra familia, de nuestro hogar y su valioso rol que, muchas veces, por las rutinas y el rápido ritmo de la vida, no sabemos apreciar. Madres, abuelas, hijas, hermanas, tías, primas, cuñadas, sobrinas, madrinas, esposas, novias, amigas... todas cumplen un papel en la vida familiar y la sociedad.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 34.7 % de hogares peruanos tienen como jefa a una mujer y esa tendencia va en aumento, según explicó a Trome el sociólogo y consultor internacional Jorge Martínez Campoblanco. “Cada vez más peruanas son jefas de hogar, aportan más y toman decisiones. Es una demostración de que la mujer está generando un espacio, le ha costado mucho, pero es un proceso irreversible.

Es una mujer que produce, que sostiene el hogar para ella y sus hijos y, en lo emocional, no deja de lado la crianza y el acompañamiento”. Indicó que esa realidad también tiene que ver con el creciente número de madres solteras y embarazos no deseados (asumen el rol porque el papá no está o no cumple), el mayor número de divorcios y el proceso de empoderamiento.

A su vez, la psiquiatra Vanessa Herrera, del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, destaca que “la madre es el pilar de todo hijo, su rol es protector. La mujer que es madre, debe ser madre antes que mujer, y el padre igual”. Muchas mujeres son madres solteras y con su esfuerzo crían muy bien a sus hijos y los sacan adelante.