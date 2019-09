Emprendedores jóvenes

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un churrasco jugosito con arroz blanco graneado, ensalada de tomate y lechuga, rocotito y un emoliente tibiecito. “María, se calcula que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 29 años de las zonas urbanas del Perú ‘ni trabaja ni estudia’. Por eso se les llama ‘ninis’. Muchos no tienen las condiciones económicas para estudiar ni la formación adecuada para conseguir un empleo decente. Sin embargo, creo que a muchos les falta motivación. Convencerse de que pueden alcanzar metas si se lo proponen, si hacen un esfuerzo mayor. Podrían iniciar un negocio por su cuenta, por ejemplo. Les dejo algunos consejos de Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson y otros personajes para jóvenes emprendedores:

- Desafíate a ti mismo. El multimillonario inglés Richard Branson (dueño del Grupo Virgin, fundó su primera empresa a los 16 años) dice que su mayor motivación es desafiarse a sí mismo. Él ve la vida como una eterna universidad donde siempre se puede aprender.

- Trabaja en lo que te gusta. Steve Jobs (creador de Apple) señalaba que una persona solo dedica bastante tiempo y grandes esfuerzos a un trabajo si este realmente le importa.

- Arriésgate. Jeff Bezos, dueño de Amazon, sostiene que nunca sabrás lo que pudiste lograr con tu esfuerzo hasta que te pongas a trabajar.

- Cree en ti. Henry Ford (dueño de Ford Motor Company) dijo: “Si piensas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, estás en lo correcto”. Si crees que triunfarás, lo harás. Si crees que fracasarás, así será.



- Enfrenta tus temores. Arianna Huffington, cofundadora del periódico en línea The Huffington Post, sostiene que la valentía es como un músculo, pues cuanto más se ejercita, más fuerte se hace. Superar los temores no es fácil, pero hay que hacerlo.

- Rodéate de buenas personas. Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, afirma que para cambiar rápido hay que rodearse de personas que son como quieres ser.



- Toma acciones. Walt Disney una vez dijo que la manera más fácil de empezar algo es dejar de hablar y hacerlo. El éxito solo se logra con la acción.

- Ten paciencia. Steve Jobs afirmaba: “Si miras, verás que la mayoría de las historias de éxito ‘inmediato’ tomaron mucho tiempo”. Invierte tiempo en tu compañía.



- Aprende de las quejas. Bill Gates (fundador de Microsoft) indica que los clientes insatisfechos son la mayor fuente de aprendizaje de un emprendedor. Deja que ellos te enseñen (pregúntales) cuáles son los huecos en tu servicio y mejóralos de inmediato”. Qué buenos consejos. Me voy, cuídense.