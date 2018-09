Enseña valores a tus hijos 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo bien jugosito con arroz blanco graneado y un emoliente calientito.



“María, ayer comenzó la Teletón, que cada año busca recaudar fondos para los niños con discapacidad de la Clínica San Juan de Dios. El año pasado se obtuvo 11.7 millones de soles y ahora se quiere superar esa meta. La Teletón y otras campañas de ayuda funcionan en la medida que exista solidaridad. Este es uno de los valores fundamentales y nace de la capacidad de empatía de una persona, en su generosidad y sentido de justicia. Si tú eres una persona solidaria, tu hijo también lo será, pues aprenderá de tus ejemplos. Pero también hay otros valores importantes que debemos practicar para que nuestros hijos los aprendan y pongan en práctica:



LA AMISTAD: Aunque es natural relacionarse con otras personas, cultivar la amistad es algo distinto. El amigo es con quien podemos contar en los momentos difíciles, quienes se preocupan por nuestro bienestar.



LA HONESTIDAD: Es no mentir, respetar las pertenencias de los demás; ser sincero y verdadero son actitudes de una persona honesta. Es quien acepta sus errores y está dispuesto a afrontar las consecuencias.



LA LIBERTAD: Es la base sobre la que se asientan otros valores como la responsabilidad o la justicia. Libertad no significa hacer lo que a uno le da la gana, sino expresar libremente sus opiniones, hacer uso de sus derechos y respetar los derechos de los demás.



EL RESPETO: Implica reconocer el valor ajeno, el de los demás y el de todos los seres vivos. Para fomentarlo en los niños, hay que enseñarles a ser humildes, no creerse mejor que otros.



LA BONDAD: Nace del amor al prójimo, de nuestra empatía y generosidad. El bondadoso busca hacer el bien y ayudar. Tiene afecto por los otros y entiende los sentimientos ajenos. Siente placer dando.



LA TOLERANCIA: Fundamental para poder convivir con los demás. Es importante enseñar al niño a respetar al diferente, expresar opiniones y debatir con respeto.



LA RESPONSABILIDAD: Nos convierte en personas fiables, que solo tienen una palabra, con los que siempre se puede contar. A los niños hay que enseñarles a cumplir sus obligaciones diarias, como hacer las tareas del colegio, lavarse los dientes, ordenar lo que desordenaron.



LA AMABILIDAD: Es mostrarse educado, cortés y agradable con los demás. Los niños aprenden a serlo viendo a sus padres. Es fácil serlo cuando todo está en calma, pero es más complicado cuando estamos bajo presión.



LA JUSTICIA: Hay que enseñar a los hijos a aceptar y respetar los deseos y necesidades de otros. Debe entender que para evitar conflictos se debe buscar acuerdos bajo la base de que todos somos iguales”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.enseña valores a tus hijos