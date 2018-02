¡Cuidado con el estrés! [VIDEO y FOTOS]

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un riquísimo seco de res con frejoles, su ensaladita con rabanito y una jarra de emoliente tibiecito. “María, la muerte del periodista Daniel Peredo ha hecho reflexionar a mucha gente, especialmente por lo repentina que fue. Un profesional exitoso y lleno de vida partió de un momento a otro dejando a su esposa y dos hijitas. Es muy cierto que la vida se nos puede ir de la noche a la mañana, por eso cada vez es más importante vivir a plenitud, en paz y disfrutar con la familia todo el tiempo que se pueda. A veces, las múltiples obligaciones laborales, los problemas familiares, económicos y tantas cosas más nos ponen en una situación complicada, nos desesperamos y entonces aparece el estrés, una enfermedad que afecta no solo la mente, sino también al cuerpo. Según su grado o las condiciones en que se encuentre la persona, el estrés puede causar mala memoria, dolor de cabeza, achaques persistentes, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cansancio, diarrea o estreñimiento, dificultad para dormir y hasta un infarto cardiaco. En Internet encontré algunos tips que te paso a continuación:



- Enfócate en el presente: Al hacerlo minimizas tus preocupaciones y miedos sobre lo que podría fallar, que usualmente conlleva a tener emociones y pensamientos negativos.



- Usa un lenguaje positivo: Con frecuencia nos quejamos de todo, del clima, del trabajo, de la pareja, de los vecinos. Hay que reemplazar ese pesimismo por pensamientos positivos. Ese cambio de actitud, incluso, motiva, inspira y mejora nuestras decisiones.



- Acepta el hecho de que no todo es perfecto: Ser positivo no es creer que todo es perfecto y que no habrá obstáculos en el camino. Si las cosas no salen bien, analiza qué debes hacer para la próxima.



- Frecuenta gente de mente positiva: Por un hecho de naturaleza humana, debemos parecernos a la gente que nos rodea. Jamás subestimes el poder de la risa.



- Sigue aprendiendo: Es una regla básica. Nunca hay que perder la humildad, menos ahora que con los cambios por la tecnología, todo se está modificando e innovando constantemente.



- Sé agradecido: Ser agradecido usualmente convierte la ira y la frustración en sentimientos más positivos.



- Sé generoso: Si alguien busca un consejo, dáselo. A veces, hasta los gestos más pequeños engrandecen.



- Controla tu respiración: Dicen que a aquellos que tienen habilidad para controlar la respiración, se les hace más fácil conducirse en la vida”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

Tecnicas Para Combatir El Estrés - Cómo Combatir El Estrés Laboral