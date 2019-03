Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su jalea mixta con bastante crema tártara, yuquitas fritas, salsa criolla y rocotito molido. Para tomar se pidió una limonada frozen. “María, me ha sorprendido gratamente la historia de Pablo Arias Santos (41), quien es profesor de Historia en un colegio de Ica. Este docente tiene un método novedoso para impartir clases. Utiliza como herramienta el Facebook para llegar mejor a sus alumnos de cuarto y quinto de secundaria.

Les pide que creen el perfil de algún héroe peruano, como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres y otros, en la citada red social. De esta forma, los estudiantes, a manera de juego, estudian a profundidad sobre el tema que se les encomienda o que les interesa. De esta manera, despierta el bichito del conocimiento entre sus alumnos y les muestra que acudir a la escuela no es algo tedioso, sino que es una oportunidad única, donde se dan los primeros pasos para convertirse en alguien en esta vida.

Los alumnos nunca deben olvidar que el que ‘estudia, triunfa’. Además, todo lo que aprendemos en el colegio tiene que ser complementado con una buena formación en el hogar. A continuación, te daré algunos tips para estudiar mejor:

- Busca un ambiente adecuado. Prueba con espacios abiertos y cerrados y evalúa en cuál de ellos te concentras más y logras retener más información.



- Fíjate objetivos. Es bueno que te propongas metas y las alcances. No te conformes con solo cumplir.

- Hay que ser ordenado. El desorden nos lleva a la confusión y, por ende, a la desconcentración.



- Lee siempre. Ten a la mano lecturas de tu gusto. Cuando uno practica este buen hábito, encuentra más formas de expresarse. Aparte de que se adquieren valiosos conocimientos.

- Usa la tecnología. Podrán facilitar tu estudio, pero nunca olvides que lo que se consigue con esfuerzo, se valora mucho más.



- Ten un horario de estudio. Seguirlo no sirve solo para ofrecer una imagen de madurez y pulcritud, pues tiene efectos notables sobre nuestro rendimiento.

- Ponte a prueba. Si tienes la posibilidad, evalúate con exámenes o cuestionarios acerca del tema que estudias. Así retendrás mejor lo que lees.



- Comparte tus conocimientos. Existen personas que captan de manera más lenta. Por eso, sí has entendido la lección, explícasela a quienes no. Eso los ayudará a ellos y te hará sentir mucho mejor.”. Pucha, quiero enviarle mis felicitaciones a ese profesor de Ica que sí muestra amor por su profesión. Me voy muy contenta. Cuídense.