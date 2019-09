A estudiar para triunfar

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso piqueo criollo con carapulcra, ají de gallina, olluquito, arroz bien graneadito, rocotito molido y una jarrita de agüita maracuyá al tiempo.



“María, recuerdo que cuando estaba en el colegio mi padre siempre me repetía: ‘Hijo, la mejor herencia que puedo dejarte no es dinero ni propiedades, sino tus estudios’. Esas sencillas palabras encerraban una gran verdad. Para triunfar en esta vida hay que estudiar y trabajar. El estudio aleja a hombres y mujeres de los malos pasos, y si son cimentados con buenos valores, como honradez, responsabilidad y disciplina, formarán peruanos de bien. Y es aquí donde me gustaría destacar lo logrado por Aldo Rodríguez Gutiérrez, hijo de comerciantes de Gamarra, quien ocupó el primer puesto en el reciente examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



A sus cortos 16 años estudiará Ingeniería Bioquímica. Su sueño es revolucionar la salud con nuevas metodologías y ayudar a los más necesitados. También me quito el sombrero por esos dos salones de quinto de secundaria de colegios de Carabayllo y Villa María del Triunfo, cuyas promociones completas también ingresaron a la ‘Decana de América’.



Esto demuestra que en el Perú hay talento para el estudio. María, nunca está de más compartir unos tips para sacarle provecho a nuestras ganas de aprender un poco más:



Escuchar en clase facilita la asimilación de conceptos, ya que a la hora de estudiar, los contenidos resultan ya familiares.



También es importante tomar buenos apuntes: notas con letra clara, que recojan solo lo más importante, estén bien estructuradas e incluyan ejemplos que ayuden a recordar.



Anotar en un calendario o agenda las fechas de los exámenes, las tareas y las entregas de los trabajos. Esto ayudará a los alumnos a establecer objetivos.



Estudiar siempre en el mismo sitio, con una silla y una mesa cómodas, que permitan al alumno tener a la mano todo lo que necesita.



La lectura comprensiva es esencial para entender y asimilar los contenidos. Anotar las palabras que no se queden claras, y buscarlas en un diccionario.



Resumir el contenido; se debe elaborar un texto breve donde se expliquen los contenidos principales con las propias palabras del alumno.



Profundizar en lo aprendido; se trata de que el alumno dé rienda suelta a su curiosidad e investigue las cuestiones que más le han interesado”. Pucha, cuánta razón tiene mi amigo Gary. El estudio es muy importante para nuestras vidas. Me voy, cuídense.