¡Basta de ataques a mujeres!

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un seco de res con frejoles, arrocito blanco, rocotito molido y una chicha morada, que es buena para prevenir el cáncer.



“María, no hay duda de que el Perú es uno de los países más peligrosos para las mujeres a nivel mundial. Francamente, la cosa ya se salió de control. Esto tiene que ver con la cultura machista y los problemas mentales que padece gran parte de la población. El vil asesinato de una mujer policía en San Juan de Lurigancho es de terror.



El homicida le disparó varios balazos y encima la ‘remató’ en el piso. Los especialistas aseguran que este tipo de casos, cuando el crimen es tan violento, podría tener un origen pasional. Es una lástima que en fechas tan cercanas a la Navidad estemos comentando estos trágicos hechos. Todos como sociedad debemos ser parte del cambio. Aquí les dejo algunas recomendaciones que las mujeres deben tener siempre presentes.

- Recuerda siempre que no estás sola.

- Acude en busca de ayuda siempre que la necesites.

- No corras riesgos. La primera norma a seguir es la protección de la propia vida, la integridad física y seguridad, así como la del resto de miembros de la familia.

- Las primeras personas a las que puedes recurrir son los familiares, amigos y vecinos. La violencia contra la mujer también puede ser denunciada por un testigo.

- No te sientas culpable. Ten muy presente que tú no eres la culpable de estar sufriendo violencia.

- Pide ayuda profesional en las municipalidades, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer. Existen recursos para ayudarte a salir del túnel.

- En caso de agresión física o psicológica, no solo puedes denunciar en una Comisaría de la Mujer, pues en cualquier puesto policial están obligados a escucharte y atenderte.

- Para solicitar ayuda puedes marcar, desde tu celular o teléfono fijo, el numero 100 (llamada gratuita), a cualquier hora del día. Allí te brindarán apoyo emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual.

- También puedes llamar al 105, que es el número de emergencias de la Policía Nacional”.



Tiene razón mi amigo Gary. Ninguna mujer debe permitir que un salvaje le ponga la mano encima. Denunciar el hecho te puede salvar la vida. Me voy, cuídense.