Más tiempo en familia

Mi amigo, el fotógrafo Gary llegó por su tamalito verde de entrada y un pollito a la leña con ensalada fresca, una porción de arrocito blanco y rocotito molido. Para calmar la sed, se pidió una limonadita al tiempo.



“María, el tiempo se pasa volando. Ya estamos en noviembre y la Navidad y el Año Nuevo están a la vuelta de la esquina. En esta recta final del año hay que vivir, ahora más que nunca, con precaución, evitando los problemas y disfrutando de la familia, que es lo más importante. Los mejores recuerdos de mi niñez son los paseos que hacíamos en familia.



Nunca olvidaré esas tardes de playa, las excursiones en el campo o las visitas a algún lugar turístico. Es en la niñez y la adolescencia cuando se va moldeando el temperamento y el estilo de una persona. Por eso, los padres deben hacer todo lo posible para que sus hijos tengan gratos recuerdos y se sientan orgullosos de su pasado.



Es en fechas festivas, con un ‘feriado largo’, cuando debemos aprovechar para sacar a los hijos de paseo, aunque sea a un lugar cerca si no hay mucho presupuesto, pues lo importante es que los niños y jóvenes disfruten y sientan el calor de hogar, la unión de los padres, el cariño que se les profesa. Esta actividad tiene importantes beneficios. Solo voy a mencionar algunos:



Aprenden a conocer su historia. Es bueno que niños y jóvenes sepan la historia de su familia, así se sentirán mucho más identificados y orgullosos de sus raíces. Hay anécdotas familiares que se transmiten de generación en generación, que refuerzan los lazos de sangre.



Pasar tiempo juntos. Los gratos momentos con los padres, hermanos y otros familiares perdurarán toda la vida. De esta manera, aprenderán a conocerse y compenetrarse, y cuando se presenten dificultades, sabrán actuar unidos.



Estar ‘hiperconectado’, chateando en WhatsApp y al tanto de lo que sus contactos colocan en Facebook o de aceptar invitaciones para ‘tener más amigos’ no significa estar ‘al día’ en la tecnología. El uso debe ser responsable, conociendo los riesgos y previniéndolos.



Los adolescentes buscan mostrarse, ser ‘populares’ y tener más ‘likes’ (me gusta). Pero las fotos ‘subiditas de tono’ son un gran peligro. Aunque solo tengan en la red a sus amigos, nunca conocerán a todos los que son amigos o conocidos de sus amigos. Una foto puede filtrarse, ser mal manejada para hacer ‘bullying’ y hasta acabar en pornografía.



Padres, infórmense sobre redes sociales y conversen más con sus hijos. Sin juzgarlos, supervisen y orienten qué hacen en internet”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón, en este mundo de tecnología, debemos conocer su uso para alertar también del peligro y prevenir a los hijos. Me voy, cuídense.