Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un escabeche de bonito con su arrocito blanco, huevito duro, papita sancochada y ají molido. Para tomar, pidió una jarrita de chicha morada heladita. “María, terminaron las fiestas navideñas y ahora empiezan las de Año Nuevo en todo el país. La gente ya se está preparando y haciendo planes para recibir el 2023 a todo dar. Los locales de fiestas se frotan las manos porque prevén llenos espectaculares y venta de ríos de cerveza y otros licores.

Otros miles de peruanos han previsto viajar a provincias o fuera de Lima a fin de recibir el nuevo año lejos de casa. Está bien, luego de dos años de restricciones por la pandemia, la gente busca divertirse y botar todo el estrés del año. Pero no solo habrá diversión en locales de baile, salsódromos o discotecas, también en casas y hasta en la calle, como en el Rímac, La Victoria o el Callao. Todo vale para bailar y encontrarse con los amigos.

Sin embargo, hay que cuidarse mucho. Los asaltos no dejan de registrarse, especialmente a mano armada. Y, como siempre, en fiestas hay muchos choferes que manejan bajo los efectos del alcohol y provocan accidentes fatales. Bien dicho el lema de: ‘Si toma, no maneje’. Procure no salir de casa y, si lo hace, tome todas las precauciones. Por ejemplo, contratar de antemano una movilidad para evitar los asaltos a manos de raqueteros o ‘marcas’. Y asegure bien la casa por las horas que estará afuera. Encárguele a algún vecino para que le eche una miradita.

Igual para los que han pensado viajar fuera de Lima. Asegure las puertas y ventanas. Y, si tiene dinero, contrate vigilancia especializada que monitorea con cámaras su inmueble. La gente en fiestas anda un poco alterada. Tenga mucho cuidado, evite los lugares peligrosos y salir a altas horas de la noche. Siga estos consejos:

No acuda a lugares muy alejados y que no conozca. Si es mujer, no acuda sola. Mejor es ir en grupos para protegerse mutuamente.

Si sale de la fiesta, hágalo con todos los que la acompañaron. No se arriesgue a salir a la calle sola.

Tome con moderación. La idea es divertirse, no emborracharse en pocas horas y no acordarse de nada al día siguiente.

Si es hombre y acude a fiestas masivas, cuide sus pertenencias y no crea que es Estados Unidos, donde conoce a alguien en una fiesta y se van a tener intimidad de inmediato. Eso no ocurre en el Perú. Seguro son peperas.

Si sale a una fiesta en su movilidad, no tome. Solo baile. La combinación de cansancio, sueño y alcohol es fatal en Año Nuevo. Si quiere hacer todo eso, mejor tome un taxi”. Qué buenos consejos da Gary. Me voy, cuídense.