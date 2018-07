Mi amigo Gary llegó por su causa rellena de pulpa de cangrejo y su sudado de pescado con bastante limoncito, además de su jarrita de chicha morada. “María, las Fiestas Patrias que se acercan, nos permitirán reafirmar uno de los principales valores que tiene una persona: la identidad cultural. Ese conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y otras manifestaciones que fundamentan nuestro sentimiento de pertenencia al país, la patria y la nación.



Con la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018 se notó claramente que la identificación de quienes hemos nacido en esta hermosa tierra del sol es enorme. Los gritos de aliento, las lágrimas y las muestras de solidaridad de nuestros compatriotas, no solo en Rusia, sino también aquí mismo, demostraron que el orgullo por lo peruano está muy arraigado en nuestro pueblo.



Quién no cantó o infló el pecho de orgullo con las letras de ‘Y se llama Perú, con p de patria’; ‘Cuando despiertan mis ojos y veo / que sigo viviendo contigo, Perú’ o ‘Cómo no te voy a querer / Cómo no te voy a querer /Si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer’.



La identidad es un valor muy importante que lo podemos cultivar e incentivar en nuestros hijos, además, al mostrarles las grandes riquezas del Perú, su historia, sus culturas milenarias, sus grandes héroes, sus atractivos turísticos, su recursos naturales y tantos otros valiosos vestigios.



Aquí te dejo una pequeña lista de algunos lugares que nos enorgullecen y que podemos visitar en los días feriados.



- Machu Picchu : En el Cusco. La ciudadela inca más famosa del mundo, de impresionantes templos, andenes y canales en la parte más alta de una montaña.



- Líneas de Nasca : Enigmáticos geoglifos dibujados en los arenales de esa zona de Ica. Con sus figuras del colibrí, la araña, el mono o el candelabro.



- Chan Chan : Una ciudad precolombina de adobe, construida por los chimúes entre los distritos liberteños de Trujillo y Huanchaco.



- Titicaca : El lago navegable más alto del mundo, con su paisaje especial e inaudito, las islas de los uros y sus embarcaciones de totora. Orgullo de los puneños y bolivianos.



- Ciudad sagrada de Caral : La ciudad más antigua de América, en el valle del río Supe, provincia de Barranca, 185 km al norte de Lima.



- Sechín : Complejo arqueológico ubicado en la provincia de Casma (Áncash), con sus majestuosas piedras talladas con figuras de guerreros que dominaron a otros pueblos de la región”.



Tiene razón mi amigo Gary. Antes que todo, debemos conocer las riquezas de nuestro querido Perú. Me voy, cuídense.