Cuidado si viajas: consejos si sales por Fiestas Patrias

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su aguadito de pescado con arrocito, limón y ajicito. También por un cau cau con arroz y, para tomar, cebadita caliente. “María, pese a la crisis, la gente rompió el chanchito y piensa viajar fuera de Lima para pasar las Fiestas Patrias en algún lugar turístico.

Muchos lo harán en bus, otros en avión y, los menos, agarraron su carro y se han llevado hasta el perrito. Los lugares preferidos son el norte en busca de calor, la sierra central por su cercanía, o el sur chico, como Chincha, Ica y Pisco, donde se encuentra todo en uno: playa, restos arqueológicos, dunas y mucha diversión.

Los más ordenados sacaron pasajes hace meses y reservaron hoteles en Cusco, Iquitos o Máncora, en hoteles modestos o en los de cuatro estrellas. Los que se quedan ya alistan parrillitas en familia o con amigos, así como partiditos de fulbito, con su cervecita al final. Para los que van a viajar, algunos consejitos.

Protejan bien su casa. En estos días, los ladrones hacen su agosto aprovechando que los inmuebles se quedan solos. Incluso, hacen trabajo de inteligencia dejando marcas de tiza en las paredes. Los códigos que usan pueden significar: que los dueños de casa han viajado, que han ido a comprar, que solo hay niños o ancianos, o cuidado con el perro.

Nunca está de más reforzar la seguridad de nuestro hogar, para evitar que los ladrones se lleven en minutos el esfuerzo de muchos años. Hay que asegurar las puertas, ventanas, verificar que las chapas funcionan. Los que tienen un poco más de dinero podrían contratar sistemas de seguridad con alarmas, sensores o vigilancia remota con cámaras. Los que no, les pueden encargar sus casas a los vecinos, familiares o personas de confianza. Pero no solo protegerse de los ladrones, sino de los siniestros. Hay que apagar los artefactos eléctricos, no sea que un cortocircuito provoque un incendio en el hogar. O una inundación por fuga convierta nuestros dormitorios, salas y cocina en lagunas. Si vas a salir, cierra las llaves de paso, por si acaso. Solo así te podrás ir totalmente seguro. Aquí te dejamos algunos consejos:

Sé discreto y no anuncies a los cuatro vientos que te vas. Nunca falta ese que vende el dato a los ladrones. Y menos lo hagas a través de redes sociales.

No dar evidencias de que no estás. Puedes dejar un foco encendido o la cortina de la casa entreabierta, para dar la idea de que alguien está adentro.

Encarga siempre la casa a alguien. Sea tu vecino, amigo o familiar. Siempre una miradita y déjales tu teléfono para que llamen si por ahí encuentran a un ‘técnico’ de agua o luz tratando de entrar a tu inmueble.

Si vas a subir fotos de tu viaje a las redes sociales, hazlo cuando ya estés de regreso”. Gary da buenos consejos. De verdad que últimamente los asaltos y robos han aumentado enormemente. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR