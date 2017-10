Fiscal Juan Bautista Mendoza: amenazado de muerte por investigar a 'Barrio King' [VIDEO]

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rica carapulcra con carne de res, gallina y carne de chancho, una porción chica de arroz blanco y rocotito molido. Para bajar la grasita, pidió su agüita de cebada al tiempo. “María, llegué a la Redacción y me encontré con el famoso periodista de Policiales, ‘El Sonámbulo’. Estaba con su gabán gris, una taza de café bien negro con bastante azúcar y un pucho en la boca. ‘Gary, estoy indignado, pensaba que esas amenazas de la mafia italiana contra los magistrados quedaron en el siglo pasado. Pero veo que en el Callao el tiempo se ha detenido y las mafias parecen dominarlo todo. Pero felizmente hay fiscales valientes, como Juan Bautista Mendoza Abarca, el emblemático hombre del Ministerio Público que desarticuló a la temible banda ‘Barrio King’ que lideraba Gerson Gálvez, ‘Caracol’, quien está amenazado de muerte. Ojo que no lo dice el propio fiscal, sino un informe de inteligencia de la policía, luego que se hicieran interceptaciones telefónicas legales han establecido que desde el penal de ‘Sarita Colonia’ la ‘batería’ de ‘Caracol’, que está preso en el penal de ‘Challapalca’, ha planeado el atentado contra Mendoza Abarca. Inclusive, ya tienen al hombre y será un sicario, el narcotraficante africano que ‘trabajaba’ con ‘Caracol’, quien fue capturado e, increíblemente, ¡¡le dieron prisión domiciliaria!! Obviamente el delincuente ya fugó y debe estar escondido como las ratas, esperando la oportunidad de cumplir el siniestro ‘trabajito’.





¿Cómo un preso encarcelado en un penal de ‘máxima seguridad’, en la sierra de Tacna, puede seguir dando órdenes a su ‘gente’ en el Callao? El magistrado señaló: ‘Mi esposa me pide que renuncie, pero no puedo hacerlo, eso sería demostrar miedo. Imaginen que renunciemos fiscales, jueces, policías, ¿quién defiende a la ciudadanía de la delincuencia? Tiene razón. Estos valientes fiscales deben tener las máximas garantías. No solamente ellos, sino sus familiares, si es posible mandar a sus seres queridos a Estados Unidos en convenio con la embajada, para que pueda trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus familiares estarán protegidos en otro país. Es triste e injusto, pero son medidas necesarias, el crimen organizado es cobarde y se vale de cualquier medio con tal de lograr sus siniestros objetivos. Que investiguen a los abogados del mafioso ‘Caracol’, y si se descubre que fueron el nexo para que la orden del criminal llegue al Callao, entonces que los metan presos, pues están cruzando la línea. Una cosa es ejercer la defensa de un criminal y otra ser su cómplice. El gobierno de PPK debe ordenar seguridad las 24 horas del día al fiscal”. Pucha, el señor ‘Sonámbulo’ tiene razón, me voy indignada. Cuídense.