Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una pachamanca, tres sabores a la olla, con rocotito serrano y, para tomar, un emoliente al tiempo. “María, me gusta el cine y disfruto de las grandes actuaciones. Como muchos, considero que ‘El padrino’ es una película inigualable sobre la mafia siciliana, bajo la dirección de Francis Ford Coppola, descendiente de italianos.

Incluso, tal vez sea la mejor de todos los tiempos. Algunas de las frases que en la cinta se dicen han pasado a la posteridad. Pero también hay otras películas inolvidables cuyos diálogos perdurarán en la mente de la gente. Aquí algunas:

‘Tengo debilidad por mis hijos y los malcrío, como puede ver. Hablan cuando deberían escuchar’ (Don Corleone a Sollozzo, en ‘El padrino’).

‘Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad’ (Don Corleone a Johnny Fontane, en ‘El padrino’).

‘Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar’ (Vito Corleone a Johnny Fontane, en ‘El padrino’).

‘Que la fuerza te acompañe’ (Han Solo a Luke Skywalker, en ‘La guerra de las galaxias’).

¿Hablas conmigo?’ (Travis Bickle ante el espejo, en ‘Taxi driver’).

‘Qué delicia oler napalm por la mañana’ (Kilgore a sus soldados, en ‘Apocalipsis ya’).

‘E.T., teléfono, mi casa’ (E.T. a Elliott, en ‘E.T. El extraterrestre’).

‘Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti’ (Hannibal Lecter a Clarice Starling, en ‘El silencio de los inocentes’).

‘Bond, James Bond’ (James Bond /Sean Connery, en ‘Agente 007 contra el doctor No’).

‘Mamá siempre decía: La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar’ (Forrest Gump a una enfermera cuando espera el bus, en ‘Forrest Gump’).

‘Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos’ (Michael Corleone recordando las enseñanzas de su padre, en ‘El padrino II’).

‘Elemental, mi querido Watson’ (Sherlock Holmes a John Watson, en ‘Las aventuras de Sharlock Holmes’).

‘¡Ya están aquí!’ (Carol Ann avisa así de la llegada de los espectros, en ‘Poltergeist’).

‘Hasta la vista, baby’ (Terminator, en ‘Terminator 2: El juicio final’)”.

Qué frases tan originales. Me he animado para ver una buena película hoy con mis hijos. Me voy, cuídense.

