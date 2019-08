Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una milanesa con arroz blanco bien graneado, ensalada de tomate, rocotito y, para la sed, un jugo de fresa. “María, casi todos queremos progresar, dar lo mejor a nuestros seres queridos y hacer el bien a los demás. Qué peruano no sueña con ver a nuestro país libre de corrupción, sin pobreza ni injusticias. Por ello, es importante seguir las enseñanzas de los grandes hombres.

A continuación, algunas frases inspiradoras que convendría meditarlas. Este fin de semana largo en que los padres estarán en casa, podrían sentarse algunos minutos con sus hijos para discutirlas.

‘No hay caminos para la paz; la paz es el camino’ (Mahatma Gandhi). Si todos apostáramos siempre por la paz, este mundo sería mucho mejor.



‘Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos’ (Bob Marley). La raza no determina el valor de una persona.

‘Aprende a vivir y sabrás morir bien’ (Confucio). Intenta vivir siempre con dignidad, cuida tu mente y tu cuerpo, no hagas el mal y trata de querer al prójimo.



‘La medida del amor es amar sin medida’ (San Agustín). El amor es la clave de todo.

‘Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera’ (Albert Einstein). Los padres debemos recordarlo siempre, pues nuestros hijos nos están mirando.



‘Si das pescado a un hombre hambriento lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida’ (Lao Tse). La educación es la única manera de que un pueblo avance.

‘Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada’ (Giovanni Boccaccio). Se debe actuar para lograr objetivos. Nada se logra con solo pensar o desear algo.



‘El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos, los caballos’ (Platón). El hombre es cuerpo, mente y sentimientos.

‘El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice’ (Aristóteles). La persona debe actuar siempre con inteligencia, controlando sus palabras y actos.



‘La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla’ (Benjamin Franklin). Para avanzar hay que poner esfuerzo en lo que se haga.

‘No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio’ (Proverbio árabe). La palabra tiene poder, no hay que usarla para el mal”. Qué buenas frases. Me voy, cuídense.