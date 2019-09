Frases inspiradoras (II)

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de pescado con yuquitas sancochadas, limón, arroz blanco, rocoto y, para la sed, una limonada tibiecita. “María, el último sábado conversábamos sobre las frases inspiradoras de grandes hombres. Por su sabiduría, creo que debemos meditarlas, pues se pueden obtener importantes conocimientos para la vida. Sirven para ser aplicadas en el trabajo, en los estudios, en la relación de pareja y en la crianza de los hijos. No hace falta pasar por experiencias negativas si aprendemos de quienes ya las vivieron.



‘El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad’ (Albert Einstein). Siempre podemos enfrentar al mal, ayudar al necesitado, socorrer al que está en peligro.



‘La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy’ (Malcolm X). La importancia de la educación es incuestionable.



‘Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres’ (Mahatma Gandhi). Hay que evitar los excesos, el consumismo.



‘Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana; de la primera no estoy muy seguro’ (Albert Einstein). El genio alemán ironiza sobre la enorme capacidad del hombre para la equivocación.



‘El mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre’ (Friedrich Nietzsche). El hombre puede ser el peor enemigo del hombre.



‘De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir’ (John Steinbeck). Nuevamente acerca de la gran capacidad del hombre para el error.



‘Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo’ (Confucio). Es importante saber valorar lo que se tiene y marcarse metas racionales.



‘Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar’ (Gabriel García Márquez). Si un amor te hace sufrir siempre, es tóxico.



‘De humanos es errar y de necios permanecer en el error’ (Marco Tulio Cicerón). Equivocarse es parte de la vida, pero es importante aprender de los errores.



‘Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo’ (Platón). Dale tiempo a tus amigos, pero no olvides tus responsabilidades.



‘Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo’ (Nelson Mandela). Los ciudadanos debemos buscar siempre líderes honestos, capaces y con espíritu de servicio”. Qué buenas frases. Me voy, cuídense.