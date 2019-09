Frases para ser mejor

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su tallarín saltado de pollo estilo chifa de la calle Capón y una jarrita de emoliente con cebada para bajar la grasita.



“María, como conversábamos días atrás, existen grandes hombres y mujeres que dejaron frases inspiradoras a lo largo de la historia de la humanidad. Sin duda fueron unos adelantados para sus tiempos y vale la pena recordarlas.



De esas palabras podemos sacar valiosas enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas para ser mejores personas. También debemos compartirlas con nuestros hijos, ahora que hay tanta violencia y maldad, para convertirlos en gente de bien en todos los aspectos: moral, social, económico y otros. Los grandes hombres y mujeres que necesita el país. Toma nota, María:



Aférrate a los sueños, pues si los sueños mueren, la vida sería como un ave de alas rotas que no puede volar (Langston Hughes). Si una persona no se atreve a soñar, su vida se vuelve mediocre.



El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace (León Tolstói). Esta es la clave para el bienestar y felicidad.



No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió (Gabriel García Márquez). En lugar de resentirte de que todo haya terminado, recuerda todos los momentos hermosos.



Cuenta tu edad por amigos, no años. Cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas (John Lennon). Si tienes una visión optimista de la vida, será más probable que pienses positivamente sobre lo que te ocurre.



En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido sobre la vida: todo sigue adelante (Robert Frost). No importa que te suceda en la vida, esta no solo continuará, sino que también encontrarás siempre una manera de seguir adelante.



La función propia del hombre es vivir, no existir. No perderé mis días tratando de prolongarlos. Voy a aprovechar mi tiempo (Jack London). Lo que importa es que hagas buen uso del tiempo que tienes.



Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre (Mahatma Gandhi). Si vives todos los días como si fuera el último, cada día importará.



Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo (Ana Frank). La belleza de la vida es que te ofrece oportunidades de mejora donde quiera que vayas. No te dejes desanimar por el tamaño de los problemas con los que el mundo está luchando”. Pucha, qué lindo lo que habla mi amigo. Me voy, cuídense.