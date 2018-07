Frases para ser mejor

Mi amigo, el fotógrafo Gary, trabajó los feriados por Fiestas Patrias y el lunes llegó con cara de cansado al restaurante. Se pidió un jugoso lomito saltado con papas doraditas, arroz blanco graneadito, ajicito molido y una jarra de emoliente con cebada.



“María, disfruto mi trabajo y, como lo hago con pasión, no me afecta trabajar los días en que la mayoría de gente descansa o sale de viaje. Siempre leo a personajes exitosos y la mayoría coincide que de toda crisis, siempre puede salir una oportunidad para ser mejor. Estos nauseabundos audios que escuchamos a diario deben servir, especialmente, a los jóvenes para sacar conclusiones.

Lo malo, tarde o temprano, acaba mal. En la cárcel o la muerte. Hay que tratar siempre de pensar en positivo, con ánimo, esfuerzo y concentrados en hacer el bien y concretar nuestros proyectos.



Muchos filósofos, pensadores, oradores, inventores, psicólogos, poetas, deportistas, líderes y otras personas, nos han dejado frases motivadoras que bien valen para inspirarnos.

- Al levantarnos, pensemos en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar.



- Es un nuevo día. Incluso si nos salió mal ayer, hoy podemos hacerlo bien.



- Nadie está a salvo de derrotas. Pero es mejor perder algunos combates luchando por nuestros sueños, que ser derrotado sin siquiera saber por qué se lucha.



- La disciplina es el puente entre metas y logros.



- La acción es la llave fundamental de todo éxito.



- El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.

- Si no sabemos a qué puerto navegamos, ningún viento es favorable.



- La mayor debilidad es rendirse. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más.



- El problema de no tener una meta es pasar la vida corriendo para arriba y para abajo y nunca marcar un gol.



- La vida no se trata de dejar pasar la tormenta, sino de aprender a bailar en la lluvia.



- Demos lo mejor de nosotros y seamos agradecidos. Cada paso es para alcanzar algo mejor o más grande.



- Preguntémonos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en el que queremos estar mañana.

- El pasado puede doler, pero nos da dos caminos: podemos huir de él o aprender.



- No importa la edad, siempre hay algo bueno que esperar”.



Gary tiene razón. Vivamos con optimismo. Tenemos que motivarnos, emprender proyectos, ser honestos y esforzarnos para alcanzar el éxito y felicidad. Me voy, cuídense.