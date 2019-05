Frases de película

Mi amigo, elfotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo con arrocito blanco bien graneado y, para la sed, una chicha morada friecita.



“María, todos necesitamos estar motivados para luchar por nuestras metas. Por eso, la motivación es considerada como ‘la chispa’, ‘la llama’, ‘el motor’ que hay en nuestro interior para continuar peleando. Un escolar que quiere ser el mejor de su colegio deberá eliminar algunas costumbres y adoptar otras. Por ejemplo, acostarse más temprano y reducir el tiempo que dedica a ver televisión, para estudiar más horas. Esos son cambios que pueden ser difíciles de hacer, y para eso se necesita la motivación. Te dejo algunas frases geniales de películas famosas que pueden ayudar a mantener la ‘chispa’:



*‘Sé lo que tengo que hacer ahora, tengo que seguir respirando porque mañana el sol saldrá. ¿Quién sabe lo que podrá traer la marea?’. Náufrago.



*‘No puedes vivir tu vida para complacer a los demás. La elección debe ser tuya’. Alicia en el País de las Maravillas.



*‘Tras un tiempo, aprendes a ignorar lo que los demás te dicen y confiar en ti mismo’. Shrek.



*‘Sí, el pasado duele. Pero puedes huir de él o aprender de él’. El Rey León.



*‘Somos quienes elegimos ser’. Spiderman.



*‘No dejes nunca que alguien te haga sentir como si no te merecieras lo que quieres’. 10 cosas que odio de ti.



*‘No me arrepiento de las cosas que he hecho, sino de las que no he hecho’. Empire Records.



*‘No son nuestras habilidades las que muestran quienes somos, sino nuestras elecciones’. Harry Potter y la Cámara de los Secretos.



*‘Si luchas, puedes perder. Si no luchas, ya has perdido’. Golpes del destino.



*‘Mi madre siempre decía: La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar’. Forrest Gump.



*‘Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni si quiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Si alguien no puede hacer algo te dirá que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Punto’. En busca de la felicidad.



*‘Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás’. Rocky.



*‘Es lo que haces ahora lo que puede marcar una gran diferencia’. La caída del Halcón Negro.



*‘Los grandes hombres no nacen siendo grandes, crecen para ser grandes’. El Padrino.



*‘Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que lo intentas’. Una mente brillante.



*‘Ni tú ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida; no importa lo duro que golpees. Importa lo duro que resistes y que sigas avanzando’. Rocky 6”.



Qué frases tan profundas. Me voy, cuídense.