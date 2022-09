Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular escabeche de bonito con su camotito sancochado, arroz graneado y ajicito, y para tomar un juguito de naranja. “María, pese a que las leyes son más proteccionistas que antes, aún siguen existiendo los pegalones en muchos hogares del país. Hombres que llegan a la casa y golpean a sus esposas por ‘quítame estas pajas’ y luego no pasa nada.

También hay miles de niños maltratados o violentados por sus propios padres que no saben qué hacer ni a quién denunciar. Solo cuando la cosa se pone color de hormiga, alguna vecina, una profesora de colegio o un familiar se atreve a denunciar el hecho. Muchas veces es demasiado tarde. Por eso hay que crear conciencia en las mujeres y los niños de que nadie tiene el derecho de maltratarlos. Y que las leyes y las instituciones están para defenderlos.

Hoy existen la Demuna, las comisarías de mujeres, la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, no están solos. Y también las redes sociales, que bien usadas son una herramienta muy valiosa para defender a los débiles. Solo el año pasado se presentaron 254 mil 318 denuncias por casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de acuerdo con datos de la Policía Nacional.

En los primeros meses de año, la PNP registró 983 denuncias por desaparición de mujeres. Son cifras alarmantes, pese a que debe haber el doble que no salen a la luz porque no se denuncia.

Los cobardes pegalones deben saber que ahora les espera la cárcel, como testigos están el cantante de cumbia John Kelvin o el exjugador de la ‘U’ John Galliquio, por no contenerse y golpear a sus parejas. Si no estás contento con una mujer, si ya no la amas, simplemente vete. No puedes descargar tu furia insana con un ser humano.

A las mujeres les doy estos consejos si su pareja las maltrata o maltrata a algún integrante de su familia:

- Denuncia el hecho , que quede constancia de lo que ha pasado. Es tu derecho, sino te hacen caso en una comisaría, anda a la Fiscalía.

- E l que pega una vez, pega siempre . No hay justificación al maltrato.

- Si el maltrato es constante y demasiado violento, sal de casa y denuncia.

- Acude a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente (SAU) o a un Hogar de Refugio Temporal (HRT).

- El maltrato psicológico no solo son gritos, sino también maltratos económicos que no solamente menoscaban el desarrollo emocional de las mujeres y sus hijos sino su desarrollo continuo en la sociedad.

No es necesario que la propia víctima haga la denuncia, ya que también lo puede hacer un familiar ante la Fiscalía Penal para que se le brinde la medida de protección a la agredida”. Muy bien, Gary. Me voy, cuídense.

