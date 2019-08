Fuga en yate

El fotógrafo Gary llegó sorpresivamente al restaurante con su amigo, el veterano periodista de política ‘Cigarrito’, quien pidió unos platos marinos. Señora María -me dijo todo coquetón- deme unos choritos a la chalaca, un arroz con conchas gigantes con tentáculos de pulpo y un sudado de ‘pez gato’, todo por el prófugo Félix Moreno, quien fue gobernador del Callao.



“Gary, me vengo de La Punta, pues estaba averiguando sobre los pasos del fugado Moreno, que parece tener más vidas que un gato. La policía acaba de confirmar que el líder de Chim Pûm Callao estuvo todo el verano escondido en un velero y en un yate. Sobre él pesa una condena de cinco años de prisión efectiva por la usurpación de terrenos en el fundo Oquendo y tiene un pedido de 18 meses de prisión preventiva por los casos Lava Jato y la Costa Verde Callao.



Ahora, recién se confirma que en febrero estuvo en el velero ‘Free & Easy’ y en un yate llamado ‘Darling’. En marzo, cuando iban a irrumpir en algunas embarcaciones, el velero partió a Chimbote y regresó con el prófugo cuando las aguas estaban más calmadas. Según la servicios de inteligencia, el ‘Gato’ tiene malos policías y delincuentes que lo alertan.

Se viene a mi mente la fuga de Vladimiro Montesinos en el velero ‘Karisma’, propiedad de José Lizier, que estaba anclado en La Punta.



Montesinos había llegado de Panamá expulsado, junto a su ‘Gatita’ Jackie Beltrán y su grupo selecto de militares ‘chalecos’, como el asesino del emerretista ‘Árabe’ en la captura de la residencia del embajador de Japón, el temido Manuel Túllume. Ellos le alertaron que Fujimori le pisaba los talones y le aconsejaron: ‘Hay que huir por mar’. Jackie lo traicionó y se ocultó en Lima para no acompañarlo. Vladi llegó a La Punta y subió al velero con una peluca rubia y con una masajista, como reemplazo de su ‘gatita’. A Lizier lo engañaron: ‘Vamos a dar un paseíto por la isla San Lorenzo’. Pero en alta mar lo encañonaron y amenazaron: ‘Vamos a Galápagos.



Sabemos en qué colegio estudian todos tus hijos’. Lizier accedió y contó que el ‘Doc’ lloraba en cubierta y se quiso suicidar. Lloraba por Jackie y porque decía que el ‘Chino’ lo había traicionado y quería matarlo. Moreno también sufriría de desarraigo emocional y habría estado entre abril y junio ¡en su casa de La Molina!, porque extrañaba a su esposa. Cuando allanaron la vivienda, ya había sacado la cola. Un recordado futbolista metido en un caso de ‘chuponeo’ justo en el Callao, también habría estado en un velero, escondido, hasta que arregló su situación legal. Ya son varios los prófugos a los que les gusta cantar la canción: ‘En el mar, la vida es más sabrosa’”.



Pucha, ese señor ‘Cigarrito’ fue un gran periodista, lástima que no guardó pan para mayo. Me voy, cuídense.