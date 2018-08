Gana platita en invierno

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de pescado con tomatito, rociado con jugo de limón y acompañado de arroz blanco. Para tomar, una jarrita de emoliente. “María, un estudio realizado por una consultora señala que el consumo de los peruanos comenzó a crecer en los últimos meses, lo que es una buena noticia, pues eso significa más plata en los bolsillos de los peruanos. Por eso, vale la pena ponerse las pilas y emprender un negocio que nos dé unos ingresos extra en este invierno al que podemos sacarle provecho:



- Venta de ropa abrigadora: Las chompas, casacas, camisas de manga larga, gorros y otros son requeridos en esta temporada, así que puedes comprar a precios bajos y venderlos.



- Moda y confección: Si tienes habilidad para el hilo y la tijera, puedes hacer un negocio rentable. Ofrece atractivos diseños con detalles personalizados que hagan únicas tus prendas.



- Servicio de belleza a domicilio: Debido al frío, muchas personas no quieren salir de casa ni para ir a la peluquería. Por eso, si tienes conocimientos de peluquería, maquillaje u otros, ofrece tus servicios para ir a casa de tus clientes. Si la seguridad te preocupa, hazlo solo con personas que conozcas. También puedes visitar ancianos, discapacitados y otros con problemas de movilidad.



- Cocina casera: Si te gusta la cocina y repostería, una alternativa es ofrecer desayunos en casa o a domicilio. También son opciones los almuerzos, lonches o cenas. Todo con sabor casero. Anúnciate entre familiares, amigos y vecinos. Además, podrías brindar el servicio de catering a empresas.



- Venta de emoliente y chocolate: En el Perú tomar un emoliente para combatir el frío es una costumbre bien arraigada. Puedes dedicarte a este rubro en algún puesto o en tu misma casa y vender, además, otras bebidas como el chocolate o los nutritivos ponches de huevo, maca, quinua o algarrobina.



- Venta de café: Muchos peruanos no pueden iniciar el día sin beber una buena taza de café pasado. La inversión no es mucha y podrías obtener buenas ganancias, tanto si lo vendes en casa o en algún puesto bien ubicado en un paradero, parque y otros.



- Servicio de lavandería: En invierno se hace más difícil lavar la ropa por el frío. Esta es tu oportunidad de hacer negocio en tu casa, porque mucha gente te contratará. Usa guantes para que cuides tus manos y considera el consumo de agua y energía eléctrica si usarás lavadora a la hora de calcular los costos. Eso sí, cuidado al revisar la ropa que te entregan, para que no surjan problemas después”. Qué buenas ideas. La cuestión es decidirse y la platita comenzará a llegarnos. Me voy, cuídense.