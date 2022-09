Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tallarín saltado de pollo con cebollita china, salsa de ostión, ajicito y culantro. Para tomar pidió chicha morada fría. “María, todos los días suben los precios de los alimentos en los mercados. El pollo es casi un artículo de lujo y hasta la papa amarilla está a más de cuatro soles el kilo. Ni qué decir de la carne de res, el chancho o las frutas. Las amas de casa tienen que hacer malabares para armar un menú decente para su familia. Lo peor es que con este gobierno sin norte definido no se ve la luz al final del túnel. Por eso muchos peruanos están haciendo uso de la tarjeta de crédito o de los préstamos bancarios para poder llegar a fin de mes. Meten ‘tarjetazo’ y con eso pagan la luz, el agua, el colegio o la internet. Con el sueldo logran a duras penas comprar la comida para la semana y los pasajes para ir a laborar.

El experto en finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Jorge Luis Ojeda, pidió a la población ‘guardar pan para mayo’, pues augura que se viene una recesión como no se veía desde la época del primer gobierno de Alan García. Señaló que los usuarios no se deben confiar en que la situación económica mejore en el futuro, pues eso es posible que no suceda. En estos momentos uno tiene que ahorrar un poco más o abrir la creatividad y armar emprendimientos que nos dejen unas moneditas más para pagar los gastos del hogar. Hay muchas maneras de hacerlo: Ofreciendo servicios o productos. En el caso de esto último pueden ser postres, comida o artículos útiles para el hogar. Los peruanos deben comprender que no puede hipotecar el futuro con las tarjetas usadas sin discreción. Estas se usan solo en caso de emergencia o cuando hay ingresos que permitan pagar a fin de mes. Por eso les alcanzamos algunos consejos para poder ahorrar en estos tiempos de crisis:

Evita las salidas a comer fuera de casa. No digo que las elimines, pero si estás bajo de recursos no es permitido gastar lo que no tienes.

Elimina gastos como cable o streamings no necesarios para la casa. Ya vendrán tiempos mejores y cuando eso ocurra lo volverás a contratar.

Si eres de los que te vuelves loco por la tecnología y por el nuevo celular, es tiempo de que pises tierra y sigas con los aparatitos que cumplan la función de comunicarte o te permitan acceder a internet.

Revisa el consumo de agua y luz. Puedes bajar el monto no usando mucho el microondas o la lavadora. O apagando los focos que no son necesarios. Puedes revisar si hay fuga de agua en alguna cañería.

Puedes vender cosas que ya no uses, pero están en buen estado, como ropa, artefactos eléctricos o artículos de belleza. Ahora hay portales donde te los pueden comprar y así entrará algo de dinero a tus bolsillos”. Muy buenos consejos de Gary. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR

Asaltos todos los días

Las parejas que se separan

Mascarillas en colegios