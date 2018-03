Hable con sus hijos para conocer más lo que piensan y saber orientarlos

Mi amigo el fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sudado de pescado con bastante limón, arrocito blanco, rocoto en rodajas y una chicha morada fresquecita.



“ María, la Semana Santa me gusta no solo por el fervor religioso con que se vive en nuestro país, sino también porque los feriados nos dan la oportunidad de pasar momentos con la familia. Los padres debemos aprovechar ese valioso tiempo para conversar con los hijos, para conocer más lo que piensan, viven, de sus problemas, temores y anhelos, con el fin de orientarlos. A continuación, algunos temas y consejos para iniciar esos diálogos, que deben ser llevados con respeto, pero en un ambiente relajado, sin dramas:



* Tenga presente que en los diálogos con los hijos, son estos quienes deben hablar más, expresar sus sentimientos, confiarnos su mundo interior. No caiga en el error de hablar solo usted, dando consejos o desaprobando.

* Escuche siempre a sus hijos. Así esté cansado, haga un esfuerzo y deles tiempo. Los hará sentirse importantes, valorados y queridos. Piense en el privilegio que usted tiene por hacer esto.

* Dé usted el primer paso. No espere que sus hijos tengan la iniciativa, porque muchas veces no ocurre. Converse con ellos desde pequeños para que aprendan a confiar en usted.

* Puede preguntarle a su hijo: ¿Cuáles son las tres cosas más importantes sobre ti? ¿Qué te asusta más y por qué? ¿Si fueras invisible a dónde te gustaría ir? ¿Cinco razones por las que estás contento de vivir? ¿Qué es lo mejor de nuestra familia? ¿Te gustaría cambiar algo de tus padres?, ¿qué cosa? ¿Qué admiras más en una persona? ¿Cómo eliges a tus amigos?

* También puede iniciar una conversación, por ejemplo, aprovechando algo que vieron en la televisión. Si alguien se droga en una película, pregúntele al final de la misma qué opina, si le parece bien o mal.

* Elija palabras sencillas. No complique a sus pequeños con expresiones difíciles o poco claras. Si sus hijos tienen diferentes edades, el entendimiento no es el mismo, así que debería hablar por separado.

* No evite el tema del sexo. Casi siempre, los chicos ya tienen una idea del tema, por los medios de comunicación o compañeros del colegio, solo que esa percepción puede estar deformada o carente de valores que usted debe inculcarles.

* Enseñe valores. Sobre todo en temas delicados como el sexo, violencia y drogas. Los niños necesitan recibir la orientación moral de sus padres, así que usted exprese sus convicciones con claridad”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

