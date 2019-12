Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un bistec a lo pobre con huevo y plátanos fritos, arroz graneadito y, para la sed, un refresco de maracuyá. “María, veo en la televisión algunos programas en los que, a cambio de dinero, se sientan señoritas a contar sus intimidades, hasta las más vergonzosas. A la última, una modelo, le preguntaron si un tipo le propuso hacer un trío sexual y ella, con toda naturalidad y riéndose, contestó que sí. No se sonrojó ni se le movió un pelo ante semejante interrogante. Era como si le hubieran consultado qué comió en el desayuno. Parece que buscan normalizar situaciones que deberían provocar indignación. Es como si quisieran que se vea el sexo como una mera actividad física, sin importancia. ¿Qué ejemplo pueden dar esas señoritas a las chicas que las ven en casa? Los padres tenemos la responsabilidad de educar con valores a nuestros hijos. Algunos consejos:

- Conversa con tus hijos. Ellos carecen de experiencia y por eso se les debe enseñar. Si ven una película y hay una situación polémica, puede servir de ejemplo para decirles si está bien o mal y por qué. Que opinen.

- Háblales con honestidad. Acerca de las drogas, el alcohol, los videojuegos otros. Explícales por qué son peligrosos. Sobre el sexo, deben entender que no es un juego y que para tener relaciones se debe poseer cierta madurez emocional y física. Debe hacerse con las debidas precauciones, pues hay riesgo de embarazos no deseados y el contagio de enfermedades.

- Come con ellos. Dejen un rato el celular. Las comidas unen a la familia, fortalecen sus vínculos y los padres pueden hablar de los valores morales que deben guiar a toda persona de bien, como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la honradez y otros.

- Respeto por el trabajo. Hazles saber la importancia del esfuerzo para conseguir metas. En los estudios, en el trabajo y en todo aspecto de la vida.

- Diles siempre que los amas. Es necesario que lo escuchen de tus labios. Abrázalos y bésalos. Diles que te sientes orgulloso de ellos. Fortalecerás su autoestima y no dependerán de la aprobación de otros.

- Jamás los golpees. Tampoco los insultes ni los humilles. Corrígelos con firmeza pero con respeto.

- Establece reglas. Deben tener responsabilidades y horarios en el hogar, para hacer las tareas del colegio y de la casa, para jugar, etc. Si no las cumplen, puedes dejarlos sin ver televisión o no permitirles jugar.

- Fomenta la lectura. Lee en casa para que sigan tu ejemplo. Conversen acerca de lo que lean, que den sus puntos de vista libremente, para que tengan un espíritu crítico. Que sepan la importancia de estar bien informados”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.