Hagan algo por Gamarra

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rico bistec apanado, arrocito blanco y ensalada fresca con tomate y pepino. Para calmar la sed, se pidió una jarrita de emoliente tibio. “María, es preocupante lo que está pasando en La Victoria, especialmente en Gamarra, el Mercado de Frutas y otras zonas comerciales del distrito. A pesar de haber capturado a los principales miembros de la banda de ‘Los Intocables Ediles’, continúa el cobro de cupos por espacios públicos y mantiene en vilo a todos los comerciantes y público en general que va de compras a este emporio comercial.



Es increíble que Gamarra y sus alrededores se hayan convertido en ‘tierra de nadie’, donde reina la violencia y la ley del más avezado. Elías Cuba y su banda ya están en manos de las autoridades, pero los delincuentes que contrataron para cobrarle a los ambulantes, vigilar y extorsionar a los empresarios, siguen operando. Estos temerarios hampones se están reagrupando para continuar saqueando los bolsillos de los trabajadores. El ministro del Interior, Mauro Medina, acaba de anunciar que enviará a más de cien policías a las calles gamarrinas, varios estarán de civil para detectar el cobro irregular.



Empresarios, como Diógenes Alva, han pedido que se establezca el estado de emergencia en esta zona, donde al día acuden más de 100 mil personas. Parece que solo de esta manera se podrá acabar con el miedo, la zozobra, la delincuencia y el abuso de tantos años.



Al asumir la alcaldía de manera interina, el teniente alcalde Harry Castro, de Solidaridad Nacional, se mostró a favor de esta medida, pero mientras esto suceda, el hampa sigue haciendo de las suyas.

¿Qué hacer si soy víctima de estos delincuentes?

Enfrentarse a los delincuentes no es la mejor opción, afirma la Policía Nacional del Perú, pues, ante la falta de autoridades, estos podrían hasta provocarles la muerte.

Aquí algunas recomendaciones:



-Avisar de manera discreta a la policía dónde están pululando los cobradores de cupos, para que se les haga un seguimiento.

-Si puede grabar la escena, hágalo pero con mucho cuidado, para evitar represalias.

-Denuncie los actos irregulares. No se quede callado, pues es una forma de encubrir el delito.



María, es importante la tranquilidad y el orden para los vecinos”. Pucha, la situación es muy complicada esa zona. Esto debe ser prioridad de las autoridades. Me voy, cuídense.