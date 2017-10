El gran Héctor Chumpitaz y Malcolm Mendocha

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso tacu tacu de pallares con un lomito al jugo encima y, para tomar, una jarrita de limonada al tiempo. “María, me visitó en la Redacción mi amigo, el gran periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. Como siempre, elegantemente vestido y muy bien peinado con gel. ‘Gary- me contó- tengo una linda amistad con Héctor Chumpitaz, ‘El granítico’, baluarte defensor mundialista. Tomando lonche en su residencia, que parece un museo, evocó con nostalgia: ‘Crecí en la hacienda Santa Bárbara, en San Luis, Cañete. Trabajé duro sacando camote con los pies. Después, jugaba fútbol sin zapatos’. Al recio zaguero se le humedecieron los ojos. Otro día, me dijo: ‘Voy a colaborar jugando por el Día del Trabajo en la canchita de San Miguel’. Curtidos albañiles estallaron en aplausos. Y rememoró su adolescencia en Comas.



‘Trabajé en La Chancadora de Trapiche para extraer rocas del cerro y obtener piedras. Los sábados, luego del pago, con chimpunes Mayurí jugaba defendiendo mi club Once Amigos’. Se le arrugó el corazón de nostalgia. Saboreando humeantes frejoles, contó el ‘Chumpigolazo’ ante Bulgaria. ‘Saltamos al campo con hondo pesar. Había ocurrido un terrible terremoto y aluvión, sepultando Yungay. En el tiro libre, con crespón negro, pegué el balón con toda mi alma, resbalando. Ese gol fue en homenaje a los finaditos’. El relator búlgaro explotó: ‘El 4 peruano no patea, ¡dispara!’.



En radio ‘Inca’ le pedí al robusto moreno animador, ‘Paco’ Pajuelo, también utilero del club Cristal: ‘Si te metes a la cancha contra Uruguay, levantas a ‘Chumpi’ hasta el cielo’. Y lo paseó en hombros, llorando, envuelto con la bandera peruana.

Lamentablemente, en un choque con ‘Camote’ Vásquez, del Bolognesi de Tacna, se lesionó del talón de Aquiles y quedó fuera del Mundial España 82. Sus hermanos héroes de ‘La Bombonera’ recuerdan que en camarín solo juntaba sus cejas para corregir las jugadas. Con respeto lo tratan de ‘Mi Capi’. Saliendo del Estadio Nacional, con buzo crema, tenía en mano un tablerito de madera con sabios apuntes para formar cracks. Es fiel a dos amores eternos, su esposa María Esther y la sagrada ‘blanquirroja’. Reafirma: ‘A los gauchos se les juega a lo macho’. ¡Contigo Perú!’”. Ese señor Mendocha conoce a todos los famosos. Me voy, cuídense.

Héctor Chumpitaz: Mejores Jugadas y Goles

