Hijos adolescentes

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó por su arroz con pato, su ensalada de cebolla y su chicha morada al tiempo.



“María, la adolescencia es la etapa donde se produce un cambio clave y crítico en la formación de la identidad de los hijos, a partir de la experiencia vivida en la etapa anterior. Durante la adolescencia, la relación entre los padres y los hijos puede verse gravemente afectada. Mamá y papá pueden quejarse de que los hijos no los escuchan o de que se aíslan y no se comunican; mientras que los adolescentes, de que sus progenitores no los entienden. Entonces, se pueden producir constantes discusiones y, en ocasiones, se abre una profunda brecha difícil de cerrar.

El adolescente se encuentra en una época de cambios tanto físicos como psicológicos y los padres deben ayudarlo durante el proceso mediante diferentes pautas saludables, conciliadoras y tolerantes.



Los motivos de los conflictos pueden ser varios, desde la manera de hablar o los amigos, hasta la forma de vestir o cortarse el cabello.



La comunicación y la forma de entender la posición de los hijos es crucial en la solución de estos problemas. Es importante evitar el conflicto directo y postergar ciertas discusiones mediante la negociación. Aquí te dejo algunos consejos de mis amigos psicólogos.



- Desayuna, almuerza o cena con tus hijos en la medida que sea posible. Aunque sea los domingos o feriados. Hay que captar su atención y establecer un diálogo.



- Que nadie use el celular en la mesa. Debe ser considerado de mala educación, salvo emergencias. Es necesario priorizar la conversación cara a cara.



- Demuestra cariño, pero con sutileza. Sin que se vea forzado. Puedes revolverle el cabello cariñosamente o darle un toquecito en la nariz.



- Actualízate en el mundo digital. La tecnología ocupa gran parte de su vida y los padres deben conocer lo básico para poder comunicarse con ellos.

- Compartan un hobby. Es una forma de inculcarles un hábito saludable. Por ejemplo, el fútbol, el ajedrez, la colección de estampas o monedas.



- Conoce a sus amigos. No puedes elegir a sus amigos, pero sí saber quiénes son. Si se puede, trata de estar presente en sus reuniones.



- Preocúpate por sus gustos. Es importante que ellos sientan que tienes interés por las cosas que les gustan. Eso refuerza la relación.

- No impidas que tropiecen. Tu hijo ya no necesita que lo vigiles, el tiempo de protegerlos por donde vayan ya pasó. Ellos deben aprender a afrontar los riesgos y resolver los problemas por sí solos”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.