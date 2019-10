Hijos adolescentes

Mi amigo Gary llegó por su chita al ajo con rodajas de rocoto, su limoncito y una jarra de refresco de maracuyá fresquecito.



“María, la adolescencia es una etapa fascinante y emocionante, quizá una de las más decisivas en la vida. Pero a la vez es un periodo difícil para los hijos, quienes no solo empiezan a experimentar cambios tanto a nivel físico como emocional, sino también a ver el mundo de una manera diferente. Este desarrollo suele estar acompañado de manifestaciones que fomentan conflictos interpersonales. El niño empieza a mostrar síntomas de rebeldía que muchas veces hasta los padres más comprensivos no pueden asimilar.



Por eso, debemos estar preparados para apoyarlos a afrontar este tiempo de cambios y transformación. En la adolescencia, los hijos empiezan a independizarse de los padres y establecer una identidad propia. Ello implica construir su propia red de amistades y controlar sus respuestas a estímulos emocionales. Además, desarrollar su propia identidad moral. Aquí te dejo algunos tips que pueden ser de utilidad a tus lectores.



Habla con tu hijo. La charla puede ser sobre diversos temas, pero pon énfasis en los que, en esta etapa, les pueden interesar o preocupar, como el sexo, las relaciones sentimentales, los problemas personales.



Intenta comprender su mundo. Este es un periodo donde los hijos experimentan toda clase de temores e incertidumbre por lo que será el futuro. Siempre hay que estar a su lado.



Entrégale amor y respeto. Debes decirle con frecuencia que estás orgulloso de sus logros y cuánto lo quieres por ser tu hijo, sangre de tu sangre.



Ponte en lugar de tu hijo. Ayúdalo a enfrentar sus problemas, a aceptar sus derrotas y celebrar sus triunfos. Enséñale que la vida a veces resulta más difícil, pero hay que afrontarla siempre con espíritu positivo.



Ve sus cualidades. Seguro que tu hijo hace muchas cosas bien a lo largo del día, e incluso las que realiza mal no las repite siempre.



Sé firme en las normas básicas. Es importante que no dejes que tu hijo incumpla una serie de reglas como estudiar, ordenar su cuarto, respetar las horas de llegada a casa o decir a dónde va cuando sale.



Interésate por él todos los días. La comunicación con los hijos es fundamental, pero mucho más en esta etapa de la vida.



Cuidado con lo que dices. Muchas veces desearás contestar a sus exabruptos con otros mayores, pero nunca debes caer en el insulto, las burlas o las amenazas. Los adolescentes son muy susceptibles”. Tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.