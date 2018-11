Nuestros hijos son un tesoro

El fotógrafo Gary llegó al restaurante con hambre y se pidió un estofado de osobuco con arroz blanco graneadito y rocotito molido. Para bajar la comida, ordenó una copita de vino tinto, ya que su médico le ha dicho que solo una copa al día es buena para el corazón.



“María, soy un curtido periodista, pero al imaginar el triste final de la pequeña Kelly, de solo 10 añitos , mis ojos se humedecen. El destacado psiquiatra Martín Nizama dijo hace poco que el Perú padece de un problema de salud pública, con ‘una sociedad deshumanizada, enferma y violenta’.

Lo peor es que esto va camino a agravarse porque el Estado se ha visto desbordado y las instituciones no funcionan. El médico agrega que ya no prevalecen los valores, sino los instintos, y muchos no se comportan como seres humanos, sino como bestias, basados en los impulsos y deseos.



Alertó que en estos tiempos modernos, en que se está perdiendo la familia, solo prepondera el individuo y reiteró que se puede venir un ‘periodo más salvaje’. Por eso hay que insistir una y otra vez en consejos para los padres de familia. Debemos cuidar mucho a nuestros hijos, tanto fuera como dentro de casa, especialmente si son pequeños, porque los pedófilos están al acecho hasta en Internet y se disfrazan para hacer caer en la trampa a sus víctimas.



Aquí te dejo unos consejos a tomar en cuenta.

Brinde protección y cariño a sus hijos , hágales sentir que son importantes, que mamá y papá, así estén separados, siempre estarán a su lado para cuidarlos.

Observe su conducta. Si están tristes, distraídos, sin apetito y temerosos, es posible que sufran de depresión por problemas en el hogar o que sean víctimas de bullying o de acoso sexual.

Adviértales sobre los peligros, pero con paciencia, sin aburrirlos. Por ejemplo, qué hacer ante una situación de peligro, si se malogra el ascensor o frente a un asalto.

No permita que salgan solos a la calle, siempre deben estar al cuidado de una persona adulta.

Mantenga una fluida comunicación con sus profesores, consúlteles sobre su rendimiento escolar, su posible cambio de conducta u otros problemas.

Si son pequeños, pídales que les permitan conocer con qué personas se contactan en las redes sociales. Si detecta a alguien sospechoso, investíguelo y, si es necesario, comunique a la policía".

Mi amigo Gary tiene razón, debemos cuidar a nuestros hijos como si fueran una joya preciosa. Me voy, cuídense.