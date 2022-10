Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo al jugo con arroz blanco, graneadito, rocotito y, para la sed, una manzanilla tibia. “María, el peruano es conocido por su espíritu emprendedor. Si la situación se pone complicada, como en estos tiempos, no se queda de brazos cruzados a llorar esperando que alguien la arregle la situación, sino que se pone manos a la obra y se las busca para llevar un plato de comida a su mesa.

Por lo que he visto en los últimos años, creo que incluso las mujeres son más aguerridas que los hombres, pues cuando se trata de dar lo mejor a sus hijos, incluso no se hacen problemas para enfrentar a los serenos si tienen que trabajar de ambulantes y soportar malos tratos. Con la situación económica tan inestable, lo mejor es tener más de un trabajo para no depender solo de una fuente de ingresos.

Así, recibiremos más dinero y, si perdemos uno de los trabajos, queda el otro como respaldo. Algunas ideas para emprender, sobre todo ahora que las fiestas de fin de año cada vez están más cerca.

- Comida casera de calidad y a domicilio. Si tienes buena mano para cocinar, esta puede ser tu oportunidad. No ofrezcas un menú muy variado, sino que concéntrate en preparar unos cuantos platos con los que te hagas conocido. Además, no gastarás demasiado.

- Lavandería a domicilio. Muchas personas no tienen tiempo para el lavado de sus ropas, así que si lo haces bien y a un precio razonable, siempre tendrás clientes.

- Repostería creativa. Puedes preparar tortas para cumpleaños y matrimonios, bocaditos con una decoración personal que los haga especiales frente a los que venden en las panaderías en grandes cantidades.

- Clases online. Si dominas las matemáticas, algún idioma, bordar, en fin, si posees un conocimiento importante sobre algo, podrías dar clases online. Incluso, puedes grabar tus clases y ofrecerlas por suscripción.

- Ventas por internet. Puedes comenzar ofreciendo tus productos a familiares y amigos. Pueden ser nuevos o usados. Incluso, ni siquiera hace falta que los tengas para ofrecerlos, pues los puedes adquirir con el pago que te haga tu cliente.

- Fotografía personal. Servicios de fotografía y grabación de videos siempre es un trabajo bastante requerido en matrimonios y todo tipo de ceremonias en el año.

- Entrenador personal online. Si lo tuyo es el gimnasio, el fútbol o cualquier otro deporte, puedes ofrecer tus clases personalizadas en vivo, inclusive a personas de otras ciudades”. Qué buenos consejos. Me voy, cuídense.

