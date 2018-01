Los jóvenes deben estudiar y trabajar

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pollito al horno con ensalada rusa, rocoto molido, arroz blanco y un refresco de cocona. “ María, el miércoles leía la entrevista de la página de Emprendedores de Trome al joven chef Gabriel O’Donell y su historia me impresionó. Se fue a Australia a trabajar en lo que le apasionaba, el negocio de los restaurantes. Empezó lavando platos y no se avergonzó ni nada. Regresó al Perú y ahora tiene dos barras cevicheras, que son un éxito. Algunos muchachos de ahora creen que se lo merecen todo, son flojos, no les gusta el trabajo y piensan que las cosas les van a caer del cielo. Eso es peligroso porque pueden irse por el mal camino y terminar presos o muertos. El dinero se consigue de forma honrada, trabajando duro día y noche. Cada día es una nueva oportunidad para dar gracias a Dios por estar vivos y, como dijo el Papa Francisco, los jóvenes deben moverse rápido. Estudiar y trabajar. Salir de la cama a la hora debida, con energías, ánimo y buen humor, es fundamental para tener una jornada exitosa. A continuación, diez consejos que encontré en la web pymex.pe para levantarse llenos de fuerza todas las mañanas.



- Buscar una motivación para despertarse temprano. En la noche, antes de dormir, debe planificarse el día, para hacer por las mañanas las cosas más difíciles.



- No dormir menos de seis horas. Es importante acostarse y levantarse siempre a la misma hora y dormir no menos de seis horas. El buen descanso es clave.



- Saltar. Se recomienda unos cinco minutos de este ejercicio con cuerda. El sueño se pasa al instante y, además, se eliminan las toxinas acumuladas en la noche.



- Estirarse. Se puede realizar todas las mañanas sin levantarse de la cama, por unos cinco o diez minutos, evitando movimientos bruscos.



- Tomar aire fresco. No basta con levantarse de la cama, hay que despertarse. Abrir la ventana, salir a aspirar aire profundamente.



- Tomar un vaso con agua. Mejor si le echas un poco de limón y una cucharadita de miel.



- Comer algo rico. Especialmente comida sana, beber agua, proteínas, frutas y verduras.



- Pensar en positivo. La mente es muy poderosa, si piensas que puedes lograr lo que te propones, es cuestión de ponerle ganas. Uno es dueño de su destino.



- Aléjate de gente tóxica. Vagos, consumidores de alcohol y drogas no son buena compañía. Rodéate de gente emprendedora que trabaje de forma honrada. Recuerda que la libertad no tiene precio”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.