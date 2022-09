Jóvenes por mal camino

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de pollo con frejoles, arroz graneadito, sarsa criolla y yuquita sancochada. Para tomar, una jarrita de cebadita tibia para mitigar el frío. “María, me sorprendió el caso de estos dos hackers de alias ‘Dany’ y ‘La Gata’, quienes fueron detenidos en un lujoso departamento de Miraflores desde donde entraban a las cuentas bancarias de decenas de usuarios para robarles su dinero o sacar artículos usando sus tarjetas de crédito.

Los integrantes de la banda ‘Los Charlys Cibernéticos’ no tienen más de 27 años y vivían a cuerpo de rey sin trabajar. La Policía calcula que en solo una semana robaron 150 mil soles, tras acceder a la data que malos trabajadores les vendieron. En el departamento que usaban se decomisó consolas, computadoras, terminales de comercio electrónico y otros implementos que usaban en sus latrocinios.

Ahora estos muchachos irán a una fría celda, porque lo que cometieron no fue una palomillada o acto de denuncia social como los integrantes de Anonymus hacen cada cierto tiempo subiendo a la red documentos clasificados, sino un delito penal. ‘Dany’ y ‘La Gata’ vestían ropa de marca, comían en los mejores restaurantes, usaban relojes y teléfonos de alta gama, todo con plata ajena. Que esto sirva de lección a los millones de jóvenes que salen todos los días a trabajar para labrarse un futuro: El crecimiento económico viene con esfuerzo y sacrificio. Todo lo que llega fácil no dura.

Es que en los últimos años se ha instalado en la mente de los adolescentes y jóvenes un sentimiento hedonista y despreocupado. De que la fortuna debe llegarles ya, sin pasar por etapas. Sin esfuerzo, sueñan con el carro de alta gama, el celular de seis mil soles o el depa frente a la playa.

Entonces no le hacen ascos cuando alguien les propone hacer algo reñido con la ley. Puede ser incursionar en el robo cibernético, tráfico de drogas, la prostitución, el sicariato o la extorsión. Sus modelos no son Steve Jobs de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook o Bill Gates de Microsoft. Sus modelos son los raperos con cadenas de oro que les cuelgan del cuello, futbolistas o narcotraficantes como el ‘Chapo’ Guzmán. Aquí les dejo unos tips:

- Si quieres salir de la pobreza, estudia y trabaja. El éxito no llegará de improviso, sino tras una dura etapa.

- Aprende a decir NO a las propuestas indecentes . Solo basta esa palabra para evitar meterse en problemas.

- Rodéate de mejores personas . De verdaderos amigos que te hagan retroceder ante algún pensamiento malo.

- Despliega tu creatividad para algo bueno . Para un negocio, un producto o un servicio.

- Que tus padres sean tus consejeros. Ellos nunca desearán nada malo para ti, ni te enseñarán vicios.

- No te creas más de lo que eres, sé sincero . Si no tienes plata para lujos, no presumas nada”. Gary tiene razón, me voy, cuídense.