Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una espectacular hueverita frita con arroz blanco, papas doradas, ensaladita de lechuga y, para tomar, chicha morada heladita. “María, las cosas no andan bien en el país, no solo políticamente con esta presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno, sino por la economía que está siendo golpeada como si fuera un terremoto de grado 9.

Ciertamente, no se están creando nuevos empleos, los que hay cubren con las justas la canasta familiar y miles de jóvenes han tenido que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar. Adicionalmente, a ello la ola delincuencial no nos deja vivir en paz, no estamos seguros ni siquiera en nuestras casas. Todos los días se informa de asaltos con subsecuente muerte, extorsiones, robos a manos de raqueteros y homicidios por encargo.

Parece que no hubiera estado en el país y que la gente hace lo que quiere sin respetar la ley. Con este gobierno jaqueado por la justicia, muy pocas cosas están funcionando. Por eso entiendo la decisión que están tomando miles de muchachos y hasta familias enteras de irse del país para buscar un mejor futuro en el extranjero, pues aquí no lo encuentran por más que se esfuerzan. Como siempre, los destinos preferidos son Estados Unidos, Europa, Chile, Brasil y Argentina, en ese orden.

Acá dejan familia, amigos, recuerdos, casa. Es difícil tomar la decisión de expatriarse y empezar de nuevo en un entorno extraño, por más ayuda de familiares que tengamos. Muchos se van como ilegales, muy pocos aplican para trabajos legales desde el Perú. Lo lógico es que un miembro de la familia se va primero y luego se va llevando de a pocos a esposa, hijos, padres o hermanos. Aquí te dejamos unos consejos por si estás pensando en irte del país:

- Aprende inglés. Es importante si, por ejemplo, tu idea es irte a Estados Unidos o Europa. Sabiendo el idioma tendrás más posibilidades de conseguir un trabajo mejor remunerado.

- Estudia primero el mercado. Cuánto dinero tienes, cuánto ganarás y cuánto gastarás. Así evaluarás si vale la pena irte. Mucha gente, aunque no lo creas, se decepciona y regresa. La vida en otro país es muy difícil. No todo es color de rosa.

- Completa todos los documentos que podrían pedirte , como certificados de estudios y valídalos con las autoridades del país hacia donde vas.

- Consigue una tarjeta de crédito para los gastos imprevistos . Podrías tardar en conseguir trabajo y una tarjeta te ayudará aunque sea para la alimentación.

- Antes de irte, haz una red de contactos en ese país , como amigos, familiares, excompañeros de trabajo. Alguien podría darte la mano cuando lo necesites.

- Averigua el oficio más requerido en ese país y prepárate para ello . Y lleva certificados notariados”. Muy buenos consejos de Gary para los que quieren irse del país. Me voy, cuídense.

