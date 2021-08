Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pato a la chiclayana con tiritas de pimiento y sarsa criolla. Para tomar, una jarrita de manzanilla caliente. “María, los tigres de policiales me contaron sobre la perrita ‘Tita’ que fue recuperada por los agentes, luego de que le fue arrebatada a su dueña de solo siete años por rateros sin alma.

Los tipos, para llevarse al animalito, golpearon la cabeza de la pequeña contra la reja de su casa, pues no soltaba a su mascota. La mamá de la niña contaba que esta no dejaba de llorar porque no le habían quitado a un simple animalito, sino a un ser querido.

Por eso, la señora hasta ofrecía recompensa por la perrita, pues le rompía el alma ver a su hija sufriendo tanto. Cuando los agentes le entregaron a ‘Tita’, la pequeña no cabía en sí de la felicidad. El encuentro fue tan emotivo que hasta al curtido policía que estaba presente se le humedecieron los ojos de la emoción. Una mascota se convierte en parte de la familia y su crianza no es un juego. Sienten alegría, pena, soledad. Algunos consejos para su cuidado:

Elección de la mascota: Antes de adquirir una, hay que estar seguros de que se le podrá dar los cuidados y el tiempo necesarios. Hay que ser paciente, perseverante y saber actuar con firmeza ante su comportamiento. Un animalito debe tener una cama, comedero, bebedero, correa o collar, peine o cepillo, toallitas húmedas para la limpieza de sus ojos y orejas, así como cortauñas especiales.

La alimentación. Debe dársele una dieta equilibrada, con los nutrientes necesarios. No puede consumir alimentos crudos porque podría originarle parásitos.

Higiene. Para los perros no debe ser menos de una vez al mes. Hay que cepillarlos a diario, además de limpiar sus ojos y orejas con regularidad y mucho cuidado. Los dientes deben ser revisados por el veterinario.

Educación. En el caso de los perros, hay que enseñarles normas de convivencia básicas. Para que no muerdan en todo momento, por ejemplo, se debe sujetar el hocico con una mano por encima y ejercer más o menos fuerza según la situación y raza del perro.

Visitas al veterinario. Perros y gatos necesitan ser desparasitados y vacunados, para lo que el veterinario debe establecer un cronograma. Ante la ausencia de cualquier síntoma, deben visitar al veterinario al menos una vez al año.

Ejercicios físicos. Para que la mascota esté en forma, debe hacer ejercicios siempre. Se debe escoger momentos de menos calor, pues en esos tiempos duermen. También sufren lesiones como tirones y esguinces, por lo que hay que vigilarlos y evitar que se excedan en la actividad física”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR: